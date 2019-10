Vor wenigen Tagen wird Amber Rose zum zweiten Mal Mutter. Jetzt veröffentlicht sie Bilder, die kurz vor der Geburt entstanden sind und zeigen, was ihre Familie in der Zeit so getrieben hat. Und auch neue Fotos des Babys gibt es zu sehen.

Vor einer Woche werden Amber Rose und ihr Freund Alexander Edwards Eltern eines kleinen Jungen, den sie Slash Electric nennen. Jetzt teilt die 35-Jährige bei Instagram unter anderem einen intimen Moment, der kurz vor der Niederkunft entstand.

Auf dem Bild sieht man Rose im OP-Hemdchen und mit Babybauch im Krankenhaus-Bett liegen. Neben ihr steht ihre Mutter und hält eine Hand auf den Bauch der Tochter. Weitere Fotos zeigen die übrigen Familienmitglieder, die eine Menge Spaß auf der Station zu haben scheinen. Dazu schreibt Rose: "Das ist meine Familie, während ich in den Wehen liege." Ein weiterer Post zeigt noch einmal die frischgebackene Zweifach-Oma sowie Roses Vater, die das Neugeborene sichtlich stolz im Arm halten.

Kind nach einjähriger Beziehung

Im April gab Amber Rose bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwarte - mit einem Foto, das sie bereits im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium zeigte. Schon damals wusste sie, dass es ein Junge werden würde. Vater des Babys ist ihr Freund, Alexander "AE" Edwards, der beim legendären Hip-Hop-Label Def Jam arbeitet. Es ist das erste gemeinsame Kind für das Paar. Rose hat bereits einen sechsjährigen Sohn namens Sebastian Taylor Thomaz, der aus ihrer Ehe mit Wiz Khalifa stammt. Im September 2014 hatte sie nach einem Jahr Ehe die Scheidung von dem Rapper eingereicht.

Mit Edwards ist Rose laut US-Promiportal "TMZ" seit September 2018 zusammen. Im Oktober desselben Jahres zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit.Rose trat früher als Erotik-Tänzerin auf, ehe sie diverse Model-Engagements absolvierte. Ihre Bekanntheit wuchs durch ihre Auftritte in mehreren Musikvideos und ihr feministisches Engagement.