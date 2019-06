Ja, es ist wahr: Ex-Bachelor Andrej und seine Jenny strafen alle Skeptiker, Nörgler und Pessimisten weiter Lügen. Sie sind tatsächlich immer noch ein Paar. Und das lassen sie die Welt auch gerne wissen - mit feuchten Liebesbotschaften zum Beispiel.

"Bachelor Andrej Mangold und Jenny Lange haben Ärger mit der Polizei", lautet eine Schlagzeile, die gerade die Runde macht. Aber lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen. Das ist nämlich Quatsch. Dahinter verbirgt sich lediglich eine Episode, die der Ex-Rosenkavalier in seiner Instagram-Story ausgeplaudert hat.

Demnach hörte seine Freundin Jenny am Flughafen das Gespräch von zwei Beamten mit, in dem diese über den ehemaligen "Bachelor" gelästert haben sollen. Er habe ja in seinem Leben noch nichts erreicht oder geleistet, außer in einer TV-Show mitzuwirken, zogen die Bundespolizisten angeblich über Mangold her. Als sie bemerkt hätten, dass sie belauscht wurden, sei ihnen ihre Lästerei dann aber sichtlich peinlich gewesen, weiß der Ex-"Bachelor" zu berichten und maßregelt die Ordnungshüter nachträglich: "Das war nichts, Jungs."

Viel interessanter als diese Petitesse ist aber doch, was sich im Liebesleben des Basketballers tut. Und wie aus der vorherigen Geschichte bereits hervorgeht, ist da offenbar nach wie vor alles in Butter: Auch mehr als drei Monate nach der Ausstrahlung des RTL-Kuppelshow-Finales sind er und seine Jenny noch immer glücklich zusammen.

Urlaub in Jamaika

Das dokumentiert das Paar auch nur allzu gern mit innigen Schnappschüssen auf seinen jeweiligen Instagram-Seiten. So postete Lange etwa ein Bild mit ihrem Freund beim Knutschen unterm Wasserfall. Mangold wiederum veröffentlichte ein Foto, das ihn dabei zeigt, wie er im Pool die Beine seiner TV-Eroberung liebevoll umgreift. Dazu schrieb er: "Mit dir fühlt sich jeder Moment wie Urlaub an."

Wenn das mal nicht romantisch ist. Apropos Urlaub: In dem befanden sich die beiden in den vergangenen Tagen tatsächlich. Entspannung fanden Mangold und Lange in Jamaika.

Sollte sich hier tatsächlich eine längere Beziehung anbahnen? Damit würden Mangold und Lange alle Skeptiker, Nörgler und Pessimisten Lügen strafen, die ihnen keine allzu großen Chancen auf ein dauerhaftes Liebesglück attestiert haben. Und sie würden es all den anderen ehemaligen Bachelors und Bacheloretten mal zeigen. Bei den meisten von ihnen zerbrach die im Fernsehen geschmiedete Verbindung schließlich wieder ziemlich schnell.