Babyglück bei Promi-Paar: "Bachelor"-Star beschenkt RB-Leipzig-Profi

Was auf den ersten Blick fast wie die Merkel-Raute aussieht, ist in Wirklichkeit eine Andeutung über eine freudige Nachricht. Auf einem Instagram-Foto formt Ex-"Bachelor"-Gewinnerin Katja Kühne mit ihren Händen ein Herz vor ihrem Bauch. Was kann das nur bedeuten?

Mit einem eindeutigen Foto bei Instagram hat die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin und heutige Spielerfrau Katja Kühne anstehenden Nachwuchs in Aussicht gestellt. Die bessere Hälfte von RB-Leipzig-Star Marcel Sabitzer postete ein Bild von sich im Badeanzug und formte dabei mit ihren Händen ein Herz an einer Stelle, die eigentlich nur eines bedeuten kann.

Das fanden auch ihre zahlreichen Anhänger und schrieben fleißig Glückwunsch-Bekundungen unter das Bild. Und da Kühne sich dafür brav bedankt, statt das etwaige Missverständnis aufzuklären, scheint die frohe Kunde auch ohne offizielle Bestätigung eindeutig. Zumal sich unter den Gratulantinnen auch Ex-"Bachelorette" und Busenfreundin Jessica Paszka befindet.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte Kühne, dass das glückliche Paar sogar schon das Geschlecht des Kindes kennt. Verraten will sie es aber noch nicht.

Der erste Nachwuchs wäre es übrigens nicht für Kühne. Die 33-Jährige, die seit 2017 mit dem Bundesligaprofi von RB Leipzig zusammen ist, ist bereits Mutter des 13-jährigen Lucas.

2014 nahm sie an der Kuppelshow "Der Bachelor" teil und gewann das Herz von Rosenkavalier Christian Tews. Die Beziehung ging nach fünf Monaten in die Brüche.

