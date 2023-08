Wenn Bella Hadid im Rampenlicht steht, wirkt sie stets makellos und unbeschwert. Doch hinter den Kulissen hat sie seit vielen Jahren mit massiven Gesundheitsproblemen zu kämpfen, ausgelöst durch die Erkrankung an einer Lyme-Borreliose. Nun spricht das Model so offen darüber wie nie zuvor.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bella Hadid über ihre Lyme-Borreliose-Erkrankung spricht. Doch so einen tiefen Einblick in den Kampf um ihre Gesundheit hat sie der Öffentlichkeit bislang noch nicht gewährt. So gibt die 26-Jährige auf ihrer Instagram-Seite ein Gesundheits-Update, das ihren langen und schmerzvollen Leidensweg demonstriert. Dazu postete sie unter anderem mehrere Fotos, die sie während ihrer medizinischen Behandlungen zeigen. Mehrfach ist zu sehen, wie Infusionen gelegt werden. Das Model wirkt auf einigen Aufnahmen müde und abgeschlagen.

Dennoch schreibt Hadid dazu, sie habe versucht, möglichst positive Bilder auszuwählen - "denn so schmerzhaft diese Erfahrung auch war, das Ergebnis war die aufschlussreichste Erfahrung meines Lebens, voll mit neuen Freunden, neuen Visionen und einem neuen Gehirn".

"Endlich gesund"

Sie sei nun "endlich gesund", ist die positive Nachricht, die Hadid mit ihren knapp 60 Millionen Followerinnen und Followern teilt. Hinter ihr lägen jedoch "fast 15 Jahre unsichtbares Leid", nicht nur aufgrund der Lyme-Borreliose, sondern auch wegen chronischer Krankheiten und Co-Infektionsbehandlungen, die damit einhergegangen seien.

Da es ihr jetzt wieder besser gehe, habe sich der Kampf jedoch vollends gelohnt. "Das kleine Ich, das gelitten hat, wäre so stolz auf das erwachsene Ich, weil ich mich selbst nicht aufgegeben habe", schreibt Hadid. Dazu zeigt sie einen Krankheitsbericht aus dem Jahr 2013, in dem die Lyme-Borreliose-Erkrankung, die durch einen Zeckenstich ausgelöst wird, bei ihr diagnostiziert worden war. Damals war sie 17 Jahre alt.

"Ich komme wieder"

In dem Post dankt Hadid auch ihrer Mutter Yolanda Hadid, bei der seinerzeit ebenfalls Lyme-Borreliose festgestellt worden war. "Ich bin meiner Mama dankbar, dass sie alle meine Krankenakten aufbewahrt, zu mir steht, nie von meiner Seite weicht, mich beschützt, unterstützt, aber vor allem dafür, dass sie immer an mich geglaubt hat", so Hadid.

Man müsse sich keine Sorgen um sie machen, versichert Hadid ihren Fans. Trotz all der Strapazen wolle sie nichts an ihrer Geschichte ändern: "Es hat mich zu der gemacht, die ich heute bin." Wann sie wieder modeln kann, lässt sie offen. "Ich komme wieder, wenn ich bereit bin." Im Juli hatte Hadid bekannt gegeben, sich wegen eines erneuten Lyme-Borreliose-Schubs eine Auszeit zu nehmen. Damals befand sie sich laut eigenen Angaben seit vier Monaten in täglicher Behandlung.

Schwester Gigi ist stolz auf sie

Kurz darauf wurde bekannt, dass ihre Beziehung mit Art Director Marc Kalman nach fast zwei Jahren gescheitert ist. "Bella ist eine sehr nette Person, kämpft aber mit dem Druck des Ruhms. Seit ihrer Trennung versucht sie, auf sich selbst aufzupassen", sagte dazu ein namentlich nicht genannter Informant gegenüber "Entertainment Tonight".

Bereits Anfang des Jahres hatte Bella Hadid verkündet, dass sie nüchtern leben wolle, nachdem sie oft zu viel Alkohol getrunken habe. Ebenso plauderte sie aus, dass sie die meiste Zeit ihres Teenager- und Erwachsenenlebens "unter extremen Depressionen und Angstzuständen gelitten" habe.

Die Unterstützung ihrer Familie scheint sie aber in jedem Fall zu haben. So kommentierte ihre zwei Jahre ältere Schwester Gigi Hadid, die ebenfalls ein erfolgreiches Model ist, ihr jüngstes Gesundheits-Update nun mit den Worten: "Ich liebe dich und ich bin so stolz und glücklich für dich."