Bilder wie dieses gab es schon lange nicht mehr von den beiden: Bella Hadid und Marc Kalman beim Besuch der US Open im September 2022.

Rund zwei Jahre ist es her, da meldeten wir: "Bella Hadid beim Knutschen erwischt." Derjenige, mit dem sich das Model damals in unzweideutiger Pose zeigte, war ein gewisser Marc Kalman. Tatsächlich wurde der Art Director zum Mann an Hadids Seite. Doch damit soll nun Schluss sein.

Model Bella Hadid und der Art Director Marc Kalman sollen sich getrennt haben. Das berichtet das Promi-Portal "Entertainment Tonight" und beruft sich dabei auf einen namentlich nicht genannten Insider aus dem Umfeld der beiden.

Demnach sollen sich die 26-Jährige und ihr Freund bereits im Frühjahr getrennt haben. "Sie waren sehr verliebt, aber die Beziehung ging letztlich in die Brüche und sie beschlossen, die Sache zu beenden", wird der Informant zitiert. "Ihre Trennung von Marc verlief einvernehmlich."

Offiziell hat das Paar die Schlagzeilen bislang nicht bestätigt. Im Juli 2021 hatten Hadid und Kalman ihre Beziehung öffentlich bekannt gegeben. Damals wurden sie auch küssend am Rande der Filmfestspiele in Cannes abgelichtet. Tatsächlich sollen sie aber sogar bereits 2020 zusammengekommen sein. Zuletzt war häufiger über eine Trennung spekuliert worden, da man die beiden nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit sah.

"Fünf Monate alkoholfrei"

Bella Hadid soll immer wieder mit der Last ihres Ruhms zu kämpfen haben und zudem an gesundheitlichen Probleme leiden. "Seit ihrer Trennung versucht sie, sich um sich selbst zu kümmern", heißt es nun aus ihrem Umfeld. Sie werde dabei auch täglich wegen ihrer Erkrankung an Lyme-Borreliose behandelt, die sie bereits vor Jahren öffentlich gemacht hat.

Im März dieses Jahres wiederum verkündete Bella Hadid, sie sei "fünf Monate alkoholfrei". Bereits 2014 war sie wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Sie erhielt sechs Monate Bewährung aufgebrummt plus 25 Stunden gemeinnützige Arbeit und 20 Stunden verpflichtende Treffen bei den Anonymen Alkoholikern. Den Führerschein musste sie ebenfalls für ein Jahr abgeben.

Während Bella Hadid dem Alkohol offenbar abgeschworen hat, machte ihre ebenfalls modelnde Schwester Gigi just in dieser Woche als Kifferin Schlagzeilen. So wurde die 28-Jährige während ihrer Einreise auf die karibischen Cayman Islands verhaftet, weil bei der Grenzkontrolle Marihuana und entsprechendes Rauchzubehör in ihrem Gepäck gefunden worden war. Ein Sprecher des Models erklärte zwar, es habe sich um Marihuana gehandelt, das Gigi Hadid ganz legal zu medizinischen Zwecken erworben habe. Dennoch soll sie eine Geldstrafe von 1000 US-Dollar akzeptiert haben.