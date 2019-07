Was haben Blümchen und David Hasselhoff gemeinsam? Ihre größten musikalischen Erfolge liegen weit über 20 Jahre zurück. Jetzt tun sich das einstige Happy-Hardcore-Girlie und der 67-Jährige, der sicher immer noch die Freiheit sucht, für ein Lied zusammen. Dazu gibt es nun auch ein Video. Auweia.

"Herz an Herz", "Kleiner Satellit" oder "Boomerang" heißen die Songs, mit denen Jasmin Wagner alias Blümchen in den 90er-Jahren auf der allgemeinen Techno-, Eurodance- und Happy-Hardcore-Welle schwamm. Von David Hasselhoff kennt man dagegen eigentlich nur einen Song. Aber was soll's? Dafür hat er mit "Looking For Freedom" eine Hymne in petto, bei der viele immer noch an den Mauerfall am 9. November 1989 denken - auch wenn Hasselhoff das Lied de facto erst knapp zwei Monate später, am Silvesterabend 1989, vor Hunderttausenden Zuhörern in Berlin zum Besten gab.

"The Hoff" war seinerzeit schon ein bekannter und erfolgreicher Schauspieler aus Serien wie "Knight Rider" und dem kurz zuvor gestarteten "Baywatch". Und er war bereits 37 Jahre alt. Vielleicht gehörte auch die 1980 geborene Wagner damals zu seinen Fans, ehe sie selbst im zarten Teenager-Alter 1995 mit ihrer ersten Single ins Rampenlicht trat.

Sommerhit gefällig?

Mit anderen Worten: Auf den ersten Blick scheinen der US-Amerikaner Hasselhoff und die gebürtige Hamburgerin Wagner, nicht allzu viel gemein zu haben. Doch der 67-Jährige hatte noch nie etwas dagegen, in den Schlagzeilen zu sein, erst recht nicht in Deutschland, wo er besonderen Kultstatus genießt. Und Wagner versucht seit ein paar Monaten ein Comeback als Blümchen. Dabei traf sie Ende März bei einem 90er-Jahre-Festival in Gelsenkirchen auch auf Hasselhoff.

So ist es kein Zufall und passt dann doch wie die Faust auf Auge, dass sich das ungleiche Gespann nun zu einem ganz besonderen Coup zusammengetan hat. Gemeinsam haben sie den Song "Summer Go Away" eingespielt. Der Titel ist dabei eine Mogelpackung: Mit seinen Gute-Laune-Electro-Beats schielt das Lied im Gegenteil ordentlich darauf, zu einem Sommerhit zu werden.

Hingucken oder wegschauen?

Gegen den Song als Stimmungsheber ist auch gar nichts einzuwenden. Das Video, das die beiden dazu nun veröffentlicht haben, hat es allerdings in sich. Während sich Wagner einen Badeanzug übergestreift hat, lädt insbesondere das Outfit von "The Hoff" zum Schmunzeln ein. Dazu gehören ein bis zum Bauchnabel aufgeknöpfter Ballonseide-Blousson, hellblaue Shorts mit buntem Aufdruck und gelbe Motiv-Socken. Unter der Jacke quillt Hasselhoffs Brusthaar-Pelz hervor, während er Wagner wahlweise auf seinem Schoß balanciert oder sich in umschlungener Pose über sie beugt.

Ein Hingucker, auch wenn man eigentlich lieber wegschauen will. Doch zur Ehrenrettung von "The Hoff" muss gesagt werden: Er besitzt durchaus Selbstironie. Und so ganz ernst ist das alles dann vielleicht auch gar nicht gemeint.