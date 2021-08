Als im Mai in Ehrenfeld ein Wolf gesichtet wird, muss ein neues Wappen für den Kölner Stadtteil her. Das findet zumindest Jan Böhmermann und nimmt sich der Sache an. Nach einer ersten Abstimmung im Netz präsentiert er nun das Ergebnis der Bemühungen, und das kann sich sehen lassen.

Jan Böhmermann hat ein neues Stadtwappen für Köln-Ehrenfeld entwerfen lassen, den Stadtteil, in dem er seit vielen Jahren seine Sendungen produziert. "So'n Stadtwappen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt", sagte der Fernsehsatiriker zur Begründung.

"Die Welt ändert sich doch, die dreht sich doch weiter, da müssen sich doch auch Wappen verändern." Bisher zeigt das blau-goldene Wappen des einstigen Arbeiter- und heutigen Szeneviertels ein Zahnrad. "Wo ist denn da die Inspiration?", fragte Böhmermann. Heute präsentierte er in seiner Instagram-Story und auf Twitter einen Entwurf für ein neues, jetzt viergeteiltes Wappen.

Außer einem Stück vom Zahnrad sind zu sehen: der Kopf eines Wolfs, ein Leuchtturm und ein Edelweiß. Ein Wolf war im vergangenen Mai während der Corona-Ausgangssperre eines Nachts auf dem Gelände der Rhein-Energie am Parkgürtel in Köln-Ehrenfeld aufgetaucht. Ein Leuchtturm ist das inoffizielle Wahrzeichen des Stadtteils: Er war Ende des 19. Jahrhunderts von einem Ehrenfelder Unternehmen, das elektrische Leuchtfeuer für Leuchttürme herstellte, als Werbegag gebaut worden.

"Ehrenwolf" hat es nicht geschafft

Das Edelweiß spielt auf die Edelweißpiraten an, oppositionelle Jugendliche der Nazizeit. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges unternahmen sie von Ehrenfeld aus zusammen mit untergetauchten Zwangsarbeitern, Deserteuren und anderen Verfolgten Angriffe auf NS-Behörden. Böhmermann betonte, die Aufnäher mit dem neuen Stadtwappen seien nicht käuflich zu erwerben. "Die kann man nirgendwo bekommen - nein, nein, nein!"

Ausgelöst wurde die ganze Aktion übrigens durch die Ehrenfelder Wolfssichtung. Daraufhin hatte Böhmermann bei Twitter behauptet, der Wolf ziere bald das neue Stadtteil-Wappen. Schon damals lieferten zwei User erste Entwürfe ab, über die Böhmermann abstimmen ließ. Zwar gewann mit 75 Prozent der Stimmen ein Motiv mit dem Titel "Ehrenwolf", auf dem ein lilafarbener Comicwolf mit Dönerspieß in der Pfote, Sonnenbrille in Regenbogenfarben und dem Kölner Stadtwappen im Hintergrund zu sehen war. Der Moderator selbst aber zeigte sich schon damals deutlich begeisterter von dem zweiten Vorschlag in Blau, Gold und Schwarz.