Als begnadeter Tänzer ist Bruce Willis in seinen Action-Filmen nicht bekannt. Doch mittlerweile hat er die Schauspielerei krankheitsbedingt aufgegeben und lebt sein Privatleben. Seine Frau teilt nun mit der Welt, wie Willis versucht, die Hüften zu bewegen.

Die Ehefrau von Bruce Willis, Emma Heming-Willis, hat einen süßen Vater-Tochter-Moment geteilt, das ihren Mann beim vergnüglichen Versuch zu tanzen zeigt. Das Video auf Instagram wurde auf einer Veranda aufgenommen und zeigt den "Stirb langsam"-Star neben seiner Tochter Mabel. Im Takt des Hits "About Damn Time" von Lizzo schwingt erst die Zehnjährige die Hüften. Anschließend versucht ihr Vater, die Bewegungen nachzuahmen, womit er seine Tochter zum Lachen bringt. Den Tanz ins Wochenende betitelte Emma Heming-Willis unter anderem mit dem Hashtag #happyfriday, was auf Deutsch so viel wie "Schönen Freitag" bedeutet.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Model Einblicke in den Familienalltag gewährt. Erst im vergangenen Monat postete sie ein Bild, auf dem ihr Mann unter seinen Töchtern liegt. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Vatertag für diesen lustigen, liebevollen, großzügigen, großherzigen Mädchenpapa. Wir verehren dich einfach."

Dass sie Familienzusammenhalt großschreiben, bewiesen die Angehörigen von Bruce Willis bereits im März. Gemeinsam verkündeten sie, dass der 67-jährige Schauspieler seine Karriere beenden würde. In einer Mitteilung, die unter anderem seine Tochter Rumer bei Instagram veröffentlicht hatte, hieß es: "Mit den tollen Unterstützern von Bruce wollen wir als Familie teilen, dass unser geliebter Bruce mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinflusst." Weiter schrieb die Familie: "Wir stehen dies als starke Familieneinheit durch."

Zu Letzterer zählen neben Bruce Willis, Emma Heming-Willis und Tochter Mabel auch deren Schwester Evelyn, dazu kommen die Töchter Rumer, Scout und Tallulah, die aus Willis' erster Ehe mit Schauspielkollegin Demi Moore stammen.