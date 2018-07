Unterhaltung

Im Kampf gegen dunkle Mächte: "Buffy" wird wieder aufgelegt

Die Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" soll eine Neuauflage bekommen. Die Produktionsfirma 20th Century Fox Television arbeite derzeit mit der Autorin Monica Owusu-Breen an der neuen Version, berichtete der "Hollywood Reporter".

Unter anderem soll eine schwarze Schauspielerin die Hauptrolle übernehmen, hieß es weiter. Noch gibt es allerdings keinen Sender für die Ausstrahlung.

"Buffy - Im Bann der Dämonen" war ab 1997 erfolgreich mit Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle in den USA gelaufen und auch in Deutschland zu sehen gewesen. Die Serie handelt von der mit mystischen Kräften ausgestatteten Vampirjägerin Buffy, die gemeinsam mit ihren Freunden gegen dunkle Mächte kämpft.

Quelle: n-tv.de