Unterhaltung

Wenn "Mrs America" ruft: Cate Blanchett übernimmt TV-Hauptrolle

Hollywood goes TV: Diesem Trend schließt sich nun auch Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett an. Sie übernimmt die Hauptrolle in einer US-Fernsehserie und verkörpert dabei eine der polarisierendsten konservativen Leitfiguren der USA.

Wie eine Reihe von Hollywood-Stars vor ihr übernimmt jetzt auch Schauspielerin Cate Blanchett eine Hauptrolle in einer Fernsehserie. Die zweifache Oscar-Preisträgerin wird in der Serie "Mrs America" die konservative Aktivistin Phyllis Schlafly verkörpern, wie der Sender FX mitteilte. Die Dreharbeiten für die neunteilige Serie sollen im kommenden Jahr beginnen.

Die vor zwei Jahren verstorbene Schlafly war eine Ikone der US-Konservativen und zugleich eine der polarisierendsten öffentlichen Figuren in den USA. Sie hatte einen erheblichen Anteil daran, die Republikanische Partei auf einen erzkonservativen gesellschaftspolitischen Kurs zu bringen. Ihre Macht demonstrierte Schlafly, als sie durch eine Mobilisierungskampagne einen 1972 bereits vom Kongress beschlossenen Verfassungszusatz zur Gleichberechtigung von Frauen zu Fall brachte.

Dieser Kulturkampf zwischen Liberalen und Konservativen steht im Zentrum von "Mrs America". Blanchett zeigte sich begeistert über ihre erste Rolle in einer US-Fernsehserie. Es sei genau der richtige Zeitpunkt, sich mit diesem Kapitel der US-Geschichte zu befassen - zumal es heute wieder höchst relevant sei, erklärte die australische Schauspielerin. Unter US-Präsident Donald Trump haben sich die Spannungen zwischen Konservativen und Liberalen in den USA massiv verschärft.

Vor Blanchett haben sich schon viele Leinwandstars dem Fernsehen zugewandt, unter ihnen Kevin Spacey, Meryl Streep, Tom Hardy und Julia Roberts.

Quelle: n-tv.de