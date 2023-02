Während der Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" feiert Cathy Hummels in Thailand ihren 35. Geburtstag. Sie nimmt dieses Datum zum Anlass, einen Blick zurück auf die vergangene Zeit zu werfen und ihre eigenen Schlüsse aus so manchem Tiefpunkt zu ziehen.

Gerade feierte Cathy Hummels fern der Heimat ihren 35. Geburtstag. Derzeit weilt die Influencerin und Moderatorin nämlich in Thailand, wo gerade die vierte Staffel der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" aufgezeichnet wird. Schon den Geburtstag von Sohn Ludwig hatte Hummels kürzlich dorthin verlegen müssen. Anlässlich ihres eigenen Jubeltages zieht die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels nun Bilanz.

Zunächst wurde sie von dem Drehteam vor Ort mit einem Blumenstrauß und einer Torte überrascht. Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine Zuckerbombe, sondern um eine gesunde Version mit Brokkoli "nach thailändischer Tradition", wie Hummels in ihrer Instagram-Story erklärte. Zudem gab es dort Videos ihrer Eltern und von Sohn Ludwig zu sehen, die ihr ein Ständchen brachten. Mit einem Foto im selbstgebastelten Serviettenkleid samt goldenem Herzballon und Happy-Birthday-Schriftzug im Hintergrund bedankte sie sich für die zahlreichen Glückwünsche, die sie erreichten.

"Unfollow to follow someone else"

Wenig später lud Hummels dann noch ein bilanzierendes Update hoch. Zu zwei Fotos im Bikini-Outfit hieß es dort: "Seit einem Tag bin ich 35 Jahre jung. Wisst ihr was? Ich will Cathy sein. Hier auf Instagram genauso wie in meinem echten Leben. Wichtig hierbei: Alles, was ich tue, mache ich, weil es meine Meinung ist. Ich habe eine Meinung und zu dieser stehe ich." Wenn sie eines in ihrem bisherigen Leben gelernt habe, "dann dass ich nur dann glücklich sein kann, wenn ich mir dieses Gefühl selbst geben kann". Sie arbeite kontinuierlich an ihrem Selbstwertgefühl, so die Moderatorin weiter. Wem nicht gefalle, was er auf ihrem Instagram-Account sieht, der dürfe gerne gehen und jemand anderem folgen, fügte sie noch hinzu.

Zuletzt hatte Cathy Hummels immer wieder viel Kritik einstecken müssen. Mal für ihren Körper, den einige Menschen für zu dünn empfinden. Dann wieder für ihre Einstellung zu gewissen Dingen. So hatte sie kürzlich öffentlich gemacht, nicht länger vegan zu leben, weil sie das für nicht gesund halte. Dass es bei einer veganen Lebensweise vor allem aber darum gehen sollte, Tierleid zu vermeiden, thematisierte sie nicht. Und auch ihr fragwürdiger Einsatz für mehr mentale Gesundheit mit einem medial begleiteten Yoga- und Wellness-Ausflug sorgte für jede Menge negative Schlagzeilen.