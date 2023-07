Charlie Sheen könnte an Demenz erkrankt sein

Folgen starker Medikamente? Charlie Sheen könnte an Demenz erkrankt sein

Charlie Sheen führt jahrelang ein Leben voller Exzesse. Drogen und Alkohol gehören bei ihm zur Tagesordnung. Nun könnte der Schauspieler an Demenz erkrankt sein. Stimmungsschwankungen und Vergesslichkeit machen dem 57-Jährigen zu schaffen, wie er selbst erklärt.

Viele Jahre machte Charlie Sheen eher mit seinen Alkohol- und Drogenexzesse sowie seiner Sexsucht Schlagzeilen und weniger als Schauspieler. Das könnte ihm nun zum Verhängnis werden, wie der 57-jährige "Two and a Half Men"-Star im Podcast "Knockin' Doorz Down" erzählt.

Sheen berichtet von alltäglichen Dingen, die ihm immer schwerer fallen. "Ich bin oft sehr vergesslich, leide unter starken Stimmungsschwankungen", spricht er ganz offen seine Defizite an. Manchmal werde sogar das Binden der Schnürsenkel oder einer Krawatte zur Herausforderung. Auch habe er immer wieder mal Probleme damit, sich zu erinnern, welcher Wochentag eigentlich ist. "Das macht mir schon ein bisschen Angst", so Sheen. Manchmal fühle es sich an, wie "Demenz im Anfangsstadium".

Doch nicht nur den Drogen und dem Alkohol gibt der Schauspieler die Schuld an der Situation. Zwar hat sein ungesunder Lebenswandel - bis heute raucht Sheen Kette - seinem Körper sicherlich geschadet. Seine HIV-Infektion beziehungsweise die Medikamente, die er deswegen nimmt, könnten aber ein Übriges getan haben, glaubt er. Darunter das Mittel "Pro 140", welches ihm aber auch erlaube, "wesentlich stabiler durch den Tag zu gehen."

HIV-positiv und sexsüchtig

2015 hatte der Sohn von Schauspieler Martin Sheen seine HIV-Infektion in der NBC-Show "Today" öffentlich gemacht. Grund dafür soll damals eine Prostituierte gewesen sein, die seine Medikamente heimlich fotografierte und ihn mit den Fotos erpressen wollte. Er selbst wusste wohl bereits seit 2011, dass er sich mit dem HI-Virus infiziert hatte.

2017 kam es dann zu einer Anzeige, weil Charlie Sheen dennoch ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Frau vollzogen haben soll, der er seine Infektion allerdings verschwieg. Fünf Jahre dauerte der Prozess, an dessen Ende der Serienstar im August 2022 dazu verurteilt wurde, der Klägerin 120.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.

Seine Sexsucht scheint für Sheen auch heute noch ein Thema zu sein. "Ich liebe viele Frauen, das ist meine große Schwäche", sagt der Vater dreier Töchter. Zwei hat er mit seiner Ex-Frau Denise Richards, eine weitere mit seiner Highschool-Freundin Paula Profit.