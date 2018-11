Unterhaltung

Nach peinlichem Auftritt: Cheryl Cole findet den Fehler nicht

Mit einem Auftritt in einer britischen Castingshow will Cheryl Cole ihr Comeback feiern. Doch dann läuft nichts so wie geplant. Und nicht nur ihre Show ist ein Flop, auch die Single liegt wie Blei in den Regalen. Die 35-Jährige versteht die Welt nicht mehr.

Was war da denn los? Das fragten sich die Zuschauer der Castingshow "X Factor" in den Großbritannien, als am Sonntagabend Cheryl Cole auf die Bühne kam. Das ehemalige Girls-Aloud-Mitglied wollte eigentlich den Verkauf seiner neuen Single "Love Made Me Do It" ankurbeln und damit nach vierjähriger Bühnenabstinenz ein riesiges Comeback feiern.

Allerdings traf Cole nahezu keinen Ton, war sehr schnell aus der Puste, und auch die bisweilen fragwürdige Choreografie ließ das Publikum eher verstört als begeistert zurück. Die Kommentare bei Twitter waren entsprechend gemein. "Ich hätte nicht gedacht, dass Cheryls neuer Song noch schlimmer werden könnte - bis sie ihn live gesungen hat", schrieb dort jemand. Oder: "So klinge ich, wenn ich betrunken Karaoke singe."

Neuer Negativ-Rekord für Cole

Ob es an den Aussetzern der 35-Jährigen lag oder am Song selbst, jedenfalls landete die Single bisher nur auf Platz 19 der UK-Charts. Laut der britischen Zeitung "The Sun" sollen gerade einmal 5000 Einheiten davon verkauft worden sein. Zu Girls-Aloud-Zeiten war das noch anderes. Die Debütsingle der Castingband landete 2002 direkt auf dem ersten Platz der Charts. Damit stellten Cole und Co. den Rekord für die schnellste Nummer-Eins-Platzierung nach Gründung einer Band ein.

Cole selbst findet aber offenbar den Fehler nicht. Bei Twitter schreibt sie an ihre Fans, bedankt sich für den Support und die netten Kommentare zu dem Auftritt, ist aber auch irritiert über die vielen negativen Medienberichte. Sie endet ihren Tweet mit den Worten "P.S. Ich habe mir die Performance noch einmal angeschaut, und ich liebe sie!"

Cole hatte sich eine Weile aus dem Showbusiness zurückgezogen. Von 2015 bis Juli 2018 war sie mit dem zehn Jahre jüngeren Kollegen und Ex-One-Direction-Member Liam Payne zusammen, im März des vergangenen Jahres kam ihr gemeinsamer Sohn Bear zur Welt, der erstmal in Coles Fokus stand.

Quelle: n-tv.de