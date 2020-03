Mittlerweile geht Claudia Schiffer auf die 50 zu. Doch einst zählte die Deutsche zu den begehrtesten Supermodels der Welt. Nun erinnert sie sich an die Zeit auf dem Zenit ihrer Karriere zurück - und hält dabei so manche witzige Anekdote bereit.

"Es war wahnwitzig ... es war so, als ob ich ein Rockstar war." So beschreibt Claudia Schiffer ihr Leben auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1990er-Jahren.

"Du konntest dein Auto nicht erreichen, außer es wurde ein Weg für dich freigeräumt", berichtet Schiffer der britischen Ausgabe von "Elle". Doch ihr Ruhm habe noch zu viel seltsameren Erlebnissen geführt, so die 49-Jährige.

Überall hätten die Menschen versucht, Fotos von ihr und den anderen damaligen Supermodels zu ergattern, erinnert sich Schiffer. Manche hätten sogar Löcher in Zelte geschnitten, um die Models knipsen zu können.

"Wir hatten Leibwächter bei jeder Fashion Show", erklärt das Model. Sogar für ihre Unterwäsche sei irgendwann Sicherheitspersonal angestellt worden. Schiffer lacht: "Wenn ich draußen auf dem Runway war und zurückkam, war ständig meine Unterwäsche verschwunden. Mein BH, meine Schlüpfer ... einfach weg!"

Keine Probleme mit dem Alter

Mit dem Älterwerden habe sie unterdessen keine Probleme, sagt Schiffer weiter. "Zu meiner Zeit wurden mir viele wundervolle Komplimente gemacht." Dann entwickle man sich aber weiter. "Du musst nicht dein ganzes Leben lang wunderschön genannt werden. Es ist eine schöne Erinnerung, aber dann kommt die neue Generation und du gibst das Zepter ab."

Sie sei nicht neidisch oder eifersüchtig auf die Jugend, unterstreicht Schiffer. Die Vorstellung, dass ihr jemand eine magische Pille anböte, die sie wieder wie 20 aussehen ließe, behage ihr gar nicht, versichert sie. Tatsächlich könne sie sich gerade nichts Schlimmeres vorstellen.

Die im nordrhein-westfälischen Rheinsberg geborene Schiffer wurde bereits in ihrer Jugend entdeckt. Modezar Karl Lagerfeld bescherte ihr erste Laufsteg-Einsätze bei Chanel. Doch Schiffer modelte in ihrer Karriere auch für zahlreiche weitere renommierte Marken. Am 25. August 2020 feiert sie ihren 50. Geburtstag.