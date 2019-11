Mit "I Can't Live Without Music" vertrat Corinna May Deutschland einst beim Eurovision Song Contest. Doch der größte Freudentag im Leben der blinden Sängerin dürfte erst jetzt gewesen sein. May gab ihrem Lebensgefährten das Jawort.

Sängerin Corinna May ist den Bund der Ehe eingegangen. Wie sie selbst gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte, nahm die gebürtige Bremerin ihren langjährigen Lebensgefährten Claus bereits im Sommer zum Ehemann.

2002 vertrat May Deutschland beim ESC. (Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

"Es war eine Traumhochzeit, wie ich sie mir immer gewünscht habe", sagte die blinde Sängerin dem Blatt. Ihr sei berichtet worden, dass während des Jaworts sogar ein Regenbogen über der Kirche gestanden habe. Bilder von May bei der Hochzeit zeigen sie in einem relativ schlichten weißen Tüllkleid, das knapp über die Knie reicht.

Vor rund einem Jahr hatte Claus, der ebenfalls Musiker ist, seiner Corinna nach fünfjähriger Beziehung einen Heiratsantrag gemacht. Nicht irgendwo, sondern direkt auf der Bühne.

Drei Anläufe zum ESC

May wurde insbesondere im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest (ESC) bekannt. Erstmals nahm sie 1999 am deutschen Vorentscheid teil, den sie mit dem Song "Hör den Kindern einfach zu" auch für sich entschied. May wurde jedoch nachträglich disqualifiziert, da sich herausstellte, dass das Lied bereits zuvor schon einmal veröffentlicht worden war.

Mays Mentor zur ESC-Zeit war Ralph Siegel. (Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

Im Jahr 2000 unternahm May einen zweiten Anlauf für die ESC-Teilnahme. Diesmal musste sie sich im Vorentscheid allerdings als Zweitplatzierte Stefan Raab und seinem "Wadde hadde dudde da?" geschlagen geben.

2002 glückte May schließlich die ESC-Qualifikation mit dem Lied "I Can't Live Without Music", das aus der Feder von Komponist Ralph Siegel und Texter Bernd Meinunger stammte. Beim Wettbewerb in Tallin belegte sie jedoch lediglich einen enttäuschenden 21. Platz von 24 Teilnehmern.

Die heute 49-jährige May ist von Geburt an blind. Ihre Gesangskarriere begann sie bereits in ihrer Schulzeit. Auch heute ist sie noch als Sängerin aktiv.