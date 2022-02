Am Dienstag sah man Margrethe II. noch gut gelaunt in der Öffentlichkeit.

Erst wenige Tage ist es her, dass Dänemark nahezu alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fallen gelassen hat. In diese Phase der neuen Freiheit fällt nun prompt die Meldung einer Infektion von Königin Margrethe II. Die 81-Jährige habe aber nur "leichte Symptome", heißt es.

Margrethe II. von Dänemark hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Königshaus in einem Statement mit. Demnach sei die 81-Jährige am vergangenen Dienstagabend "positiv auf COVID-19" getestet worden.

Die Monarchin zeige "nur leichte Symptome" und halte sich nun im Palais Schack auf, heißt es. Das Palais ist der offizielle Kopenhagener Wohnsitz von Margrethe II. und befindet sich im Schloss Amalienborg. Die Königin ist dreifach gegen das Coronavirus geimpft.

Der geplante Winterurlaub der Königin müsse nun ausfallen, teilte der Palast weiter mit. Am Mittwoch wollte die 81-Jährige eigentlich nach Norwegen aufbrechen. Die Königsfamilie befolge aber die Anweisungen der Gesundheitsbehörden, heißt es.

Gerade erst Ausstellung eröffnet

Am Dienstag hatte Königin Margrethe II. noch eine Ausstellung im Schifffahrtsmuseum in Helsingør eröffnet. In diesem Jahr feiert die Königsyacht Dannebrog der dänischen Königsfamilie ihr 90. Jubiläum. Seit 1932 ist das Schiff die offizielle Residenz der Royals auf Sommertouren in Dänemark oder bei offiziellen Besuchen in Übersee.

Zu diesem Anlass gibt es nun eine Sonderausstellung in Helsingør, die Margrethe II. offiziell für eröffnet erklärte. Auf Fotos von der Veranstaltung wirkt die 81-Jährige gut gelaunt.

Dänemark hat knapp sechs Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Aktuell verzeichnet das Land pro Tag etwa 50.000 neue Corona-Fälle. Die Impf-Quote ist außerordentlich hoch. Deshalb und wegen der zumeist milderen Verläufe nach einer Infektion mit der Omikron-Variante des Erregers landen nur wenige Erkrankte auf den Intensivstationen des Landes. Anfang Februar hat Dänemark fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben.