"Jetzt habe ich eine Taille" Dana Schweiger sagt Kilos den Kampf an

Seit der Corona-Pandemie dürften viele Menschen ein paar Kilo mehr auf den Rippen haben als vorher. Dana Schweiger dagegen lässt die Kilos purzeln. In den vergangenen Monaten hat sie richtig abgespeckt. Und das, obwohl Ex-Mann Til Schweiger sie regelmäßig bekocht.

Dana Schweiger hat abgenommen! In nur drei Monaten hat das Model mithilfe eines Punktezählprogramms 14 Kilo abgenommen und trägt jetzt Kleidergröße 38 statt 44. "Jetzt, wo ich ein bisschen schlanker bin, macht es mehr Spaß, wieder Jeans zu tragen", freut sich die Ex-Frau von Til Schweiger im Interview mit RTL. "Jetzt habe ich eine Taille."

Die gebürtige US-Amerikanerin habe immer den Drang gehabt, fitter zu sein und sich gesünder zu ernähren, aber steckte immer zurück: Heirat, vier Kinder und Karriere standen für sie lange im Vordergrund. Die jüngste Tochter der 52-Jährigen, Emma, wurde erst im Oktober volljährig.

Jetzt, wo ihre Kinder alle erwachsen sind, hat Dana Schweiger sich die Zeit genommen, ihre Gesundheit zu priorisieren. Sie hat mehr Zeit für Sport und achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Dabei geholfen hat womöglich auch ihr Ex-Mann. Mit Til Schweiger wohnt sie seit Juli wieder zusammen in Hamburg - allerdings nur freundschaftlich.

Til kocht Bolognese

Das Ex-Paar pflegt offenbar nur einen sehr freundschaftlichen Umgang, wie das ehemalige Model der "Bild" kürzlich verriet: "Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander. Til und ich sind nicht perfekt, aber geben unser Bestes, uns gegenseitig zu respektieren. Es läuft super!" Der Vater ihrer Kinder kocht hin und wieder für sie - am besten seien seine Bolognese und Salate.

Selbstverständlich ist ihr gutes Verhältnis nicht. Die US-Amerikanerin und der deutsche Filmstar hatten sich 1995 das Jawort gegeben. Der Schauspieler soll sie jedoch mehrfach betrogen haben, weshalb sich das Ex-Model 2005 von ihm trennte. "Wenn mehr als zwei Leute in einer Beziehung sind, kann das nicht gut laufen", verriet Dana Schweiger in ihrer Autobiografie. Offiziell geschieden sind die beiden seit 2014. Nach der Scheidung zog sie mit Tochter Emma wieder in die USA. Ihren Ex-Mann liebe sie heute "wie einen Bruder", sagte sie der Gala.