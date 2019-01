Mit einem breiten Lachen im Gesicht hält sie zwei Schwangerschaftstests in die Kamera. Mit diesem Foto sorgt Daniela Katzenberger bei Instagram für Wirbel. Die Fans fragen sich: Erwartet die "Katze" etwa ihr zweites Kind?

"Will gar nicht wissen, wie viele von euch erstmal einen Schock gekriegt haben, als sie das Foto mit den Schwangerschaftstests gesehen haben", schreibt Daniela Katzenberger bei Instagram. Gleichzeitig löst sie das Rätsel um die entsprechende Aufnahme, die sie gepostet hat, auf: Nein, die 32-Jährige ist nicht erneut schwanger. Die Tests, die sie in die Kamera hält, sind die, die sie bereits vor vier Jahren machte, als sie das erste Mal Nachwuchs erwartete.

"Vor genau vier Jahren habe ich erfahren, dass ich schwanger bin (extra an Silvester, wegen des Sekts und so)", erklärt die "Katze". "Ich weiß noch, als ich am Silvestermorgen in einen Drogeriemarkt marschiert bin, mir fünf Schwangerschaftstests holen wollte und an der Kasse ausgerechnet eine Bekannte meiner Mutter gearbeitet hat. Somit wusste es Facebook schon, bevor ich zu Hause angekommen war", fügt sie hinzu.

"Herzlichen Glückwunsch"

Seither habe Silvester auch eine "besondere Bedeutung" für sie, schreibt Katzenberger weiter. Mit einem Permanent-Marker hat sie auf den Tests auch das zugehörige Datum vermerkt: "31.12.2014". Wer genau hinsah, konnte also schon von Vornherein erahnen, dass das Foto kein Hinweis auf eine erneute Schwangerschaft des Reality-TV-Stars ist.

Trotzdem fielen einige offenbar zunächst auf den Schnappschuss herein. "Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft", schrieb etwa eine Nutzerin in der Kommentarspalte, die Katzenbergers Begleittext anscheinend nicht gelesen hatte. "Dachte jetzt auch, du bekommst wieder ein Baby", verriet eine andere, dass sie sich erst einmal täuschen ließ. Und eine Dritte erklärte, sie habe sich über das Bild gefreut - "und auf einmal kommt dieser Text und ich dachte mir: schade."

Daniela Katzenbergers erstes und bislang einziges Kind ist ihre Tochter Sophia. Sie kam am 20. August 2015 zur Welt. Vater ist der Sänger Lucas Cordalis, mit dem Katzenberger seit Juni 2016 auch verheiratet ist.