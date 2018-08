Unterhaltung

Ablösung von Matthias Brandt: Das ist die Neue beim "Polizeiruf 110"

Die Nachfolge für den scheidenden Matthias Brandt ist gefunden: Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger wird die neue "Polizeiruf 110"-Kommissarin aus München. Als Elisabeth Eyckhoff ist sie dem Verbrechen auf der Spur.

Gerüchte machten schon länger die Runde, jetzt bestätigte auch der Bayerische Rundfunk (BR) die Personalie: Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger folgt in der Münchner Variante der Krimireihe "Polizeiruf 110" auf den scheidenden Matthias Brandt. Der letzte Fall mit Hauptkommissar Hanns von Meuffels wird im Winter dieses Jahres ausgestrahlt, 2019 übernimmt dann Altenberger als Hauptkommissarin Elisabeth Eyckhoff in der bayerischen Landeshauptstadt.

"Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe", wird Altenberger zitiert. Die Dreißigjährige sei gespannt, welche Geschichten sie und ihr neues Alter Ego in den kommenden Jahren erwarten. Eyckhoff sei "unbürokratisch, spontan und immer die Letzte auf Partys", beschrieb der Sender seine neue Figur. Die ersten Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Altenberger wuchs in Salzburg auf. Im Kino machte sie in dem Thriller "Die Hölle" von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky auf sich aufmerksam. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde sie als polnische Altenpflegerin Magda in der RTL-Serie "Magda macht das schon!" bekannt.

Vor Verena Altenberger war auch Sophie Rois im Gespräch. Die ehemalige Favoritin des BR scheint jedoch andere Verpflichtungen zu haben.

Brandt scheidet nach rund acht Jahren als Kommissar auf eigenen Wunsch hin aus. Er wolle sich einfach nicht auf die Rolle des Ermittlers festlegen lassen, sagte Brandt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung": "Noch lieber als Polizist bin ich nämlich Schauspieler." Sein vorletzter Fall wird am kommenden Sonntag, den 19. August um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Quelle: n-tv.de