Unterhaltung

"Dann werd' ich halt Nonne": Das sagt Eva zu Adams Abgang

Für ein paar Wochen dachte man, Natalia Osada und Bastian Yotta seien tatsächlich das Nackedei-Traumpaar des Jahres. Aber halt nur für ein paar Wochen. Jetzt gehen die "Adam sucht Eva"-Turteltauben auch schon wieder getrennte Wege - und Osada verrät warum.

Angeblich gibt es ja für jeden Topf den passenden Deckel. Und nach "Adam sucht Eva" hätte man doch glatt meinen können, Natalia Osada und Bastian Yotta seien geradezu füreinander geschmiedet worden. Er, der Protzmillionär. Und sie, die Blondine mit Silikon-Implantaten, die eben genau so einen Typ Mann sucht.

So fanden die 27-jährige Visagistin und der 41-jährige Unternehmer auch tatsächlich im Schnellkochtopf-Verfahren vor laufenden TV-Kameras zueinander. Warum hätte es auch sonderlich lange dauern sollen? Wichtigstes Asset der Sendung ist schließlich, dass nicht lange um den karibikheißen Brei herum geredet wird und von Anfang an keine Frage offenbleibt. Zumindest, was die Äußerlichkeiten angeht.

"Habe mein eigenes Leben"

Doch die Tücken lauern ja bekanntlich gerne unter der Oberfläche. Und so turtelten Osada und Yotta nach dem Ende der Dreharbeiten zwar - wieder angezogen - noch ein paar Wochen gemeinsam durch die Landschaft. Doch vor knapp zwei Wochen hieß es dann: Aus, Schluss, vorbei. "Es hat einfach nicht gepasst", erklärte Yotta dazu auf Facebook, beteuerte zugleich, keine Presseanfragen zu dem Thema beantworten und sowieso keine Schlammschlacht haben zu wollen.

Tja, dafür hat nun Osada den Mund aufgemacht - im Gespräch mit dem Portal "Promiflash". "Ich denke, dass wir da zwei verschiedene Auffassungen haben, wie Beziehungen funktionieren", verriet sie etwa der Webseite. Und: "Ich denke einfach, dass Basti es gewohnt ist, dass sich viel um ihn dreht. Und ich habe aber mein eigenes Leben und ich stehe mit meinen beiden Beinen komplett im Leben verankert. Und entweder werden da Kompromisse geschlossen oder halt nicht."

Lieber Abi als Kalifornien

Tatsächlich wird gemunkelt, dass Yotta seine Verflossene gerne zu einem Umzug in seine Wahlheimat Kalifornien animiert hätte. Osada indes, so heißt es, wollte nicht aus Köln weg, wo sie derzeit ihr Abitur nachholt.

Doch weil andere Mütter ja auch schöne Söhne und Töchter haben, muss einem um die Zukunft von Adam und Eva nach ihrem Auszug aus dem Paradies sicher nicht bange sein. Osada hat jedenfalls bereits einen Plan B: "Da gibt's ja noch Gott sei Dank andere Sendungen, wo ich immer noch meine Liebe finden kann", erklärt sie. "Und wenn's damit immer noch nicht klappt, dann, mein Gott, dann werd' ich halt Nonne oder so." Also, bevor Eva in diesen sauren Apfel beißt, raten wir ihr doch wirklich auch dringend dazu, noch ein paar Alternativen auszuprobieren: "Bauer sucht Frau" zum Beispiel. Vielleicht lauert die Liebe für sie ja auf dem Land.

Quelle: n-tv.de