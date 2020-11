Eigentlich kennt man Demi Lovato meist mit langem, dunklen Haar. Davon hat die Sängerin nun aber offenbar genug und präsentiert sich in einem völlig neuen Look. Grund dafür könnte die kürzliche Auflösung ihrer Verlobung sein.

Vor allem viele Frauen kennen das Gefühl womöglich, sich nach einer Trennung neu erfinden zu wollen. Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist da wohl eine neue Frisur. Nun präsentiert sich auch die noch recht frisch entlobte Demi Lovato plötzlich mit einem stark gestutzten Schopf.

Ende September wurde bekannt, dass Lovato wieder Single ist. Dabei hatten sie und Max Ehrich sich doch erst kurz zuvor verlobt. Nun aber wollten sich die Sängerin und der Schauspieler angeblich wieder auf ihre jeweiligen Karrieren konzentrieren. Ehrich hatte im Juli in Malibu um die Hand der 28-Jährigen angehalten. Sie hatte begeistert Ja gesagt und das auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht.

Lovato witzelt über Corona-Verlobung

Inzwischen kann Demi Lovato aber auch schon wieder Witze über die veränderte Situation machen. Die Corona-Pandemie habe 2020 alles stillgelegt, sagte sie bei den "People's Choice Awards" in Los Angeles vor wenigen Tagen. Sie habe dann angefangen zu malen, zu fotografieren, zu meditieren - und sie habe sich verlobt. Sie habe also im Grunde dasselbe getan wie alle anderen, erklärte sie lachend.

Um aber ganz neu durchstarten zu können, hat sich die Musikerin nun auch optisch verändert und einen Imagewechsel vollzogen. Zwar gab es Lovato zuletzt bereits mit deutlich hellerem Haar zu sehen, doch nun setzt sie dem noch einen drauf. Auf ihrem neuesten Foto bei Instagram trägt sie statt langer Mähne einen Undercut samt blondierter Spitzen. Ein weiteres Bild zeigt die neue Frisur dann auch noch von hinten.

Zum neuen Look schreibt Demi Lovato selbst neben "Neu, neu" nicht viel, listet nur auf, wer dafür verantwortlich zeichnet - von der Frisur übers Make-up und das Styling bis hin zum Foto selbst. In den Kommentaren hagelt es für den Mut und das Ergebnis des Umstylings jede Menge Komplimente, unter anderem von Schauspielerin Ruby Rose, die auf dem Kopf schon ganz ähnlich aussah und ihre Haare auch am liebsten kurz trägt. Dass das Bild nach sieben Stunden fast 1,7 Millionen Likes hat, spricht wohl ebenfalls für sich beziehungsweise Lovatos Entscheidung.