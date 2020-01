Claudia Norberg redet im Dschungel ganz offen über das Aus ihrer Beziehung zu Michael Wendler. Der Schlagersänger ist mit ihrer Darstellung der Dinge aber so gar nicht einverstanden und bemüht sich nun um Richtigstellung.

Seit vergangenen Freitag sitzt Claudia Norberg gemeinsam mit zehn anderen Kandidaten in dem von RTL organisierten Camp im australischen Dschungel. Vielen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Zuschauern war die Blondine vorher womöglich nicht mal ein Begriff, doch macht sie nun schon seit einer Weile als Noch-Ehefrau von Michael Wendler Schlagzeilen.

Seit der 47-jährige Schlagersänger mit der 19-jährigen Laura Müller liiert ist, steht auch Norberg im Fokus der Öffentlichkeit. Zu den "Playboy"-Fotos ihrer Nachfolgerin äußerte sie sich recht souverän, wie eigentlich bislang immer, wenn es um die neue und viel diskutierte Beziehung ihres Ex-Partners ging. Die Zeit im Dschungel nutzt Norberg nun jedoch, um ihre Version der Trennungsgeschichte von 2018 zu erzählen. Mit der ist der Wendler allerdings so gar nicht einverstanden.

"Ganz klar eine Lüge"

Laura Müller soll erst nach dem Ehe-Aus in Wendlers Leben getreten sein. (Foto: imago images/Revierfoto)

Beinahe in jedem Gespräch mit Norberg am Lagerfeuer geht es irgendwann um das Thema Wendler, schließlich sind die Camp-Mitbewohner diesbezüglich besonders neugierig. So wollte Sonja Kirchberger zum Beispiel wissen, ob Laura Müller der Grund für die Trennung nach fast 30 gemeinsamen Jahren war, was Norberg mit einem deutlichen "Ja" beantwortete. Wie Michael Wendler im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung nun erklärt, entspreche das nicht der Wahrheit.

Vielmehr habe sich die heute 49-Jährige seinerzeit von ihm losgesagt: "Das, was meine Ex gestern sagte, ist ganz klar eine Lüge, und das ist ihr auch bewusst. Meine Ex selbst beendete die Beziehung und Ehe und verlangte die Scheidung", sagte er in dem Interview. "Das alles geschah einige Wochen, bevor ich und Laura unser erstes Date hatten und dann später zusammenkamen! Laura war nicht der Trennungsgrund!" betonte er außerdem.

Bei Claudia Norberg hört sich das völlig anders an. Doch behauptet auch Elena Miras, wie Norberg aktuelle IBES-Kandidatin, die Wahrheit zu kennen. Sie traf Wendler und Müller in der ebenfalls von RTL ausgestrahlten Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" und ist seither mit ihnen befreundet. Müller soll ihr sogar den Auftrag gegeben haben, die Wahrheit zu sagen, sollte sich während IBES die Gelegenheit dazu bieten. Noch aber hält sich Miras bedeckt. Bislang machte sie nur ein paar kryptische Bemerkungen und versprach, eine tickende Bombe platzen zu lassen: "Wenn jeder die Geschichte, die ich kenne, wissen würde, dann wären alle mal ruhig und dann wüssten alle, wie Claudia wirklich ist!"

