"Im Guten auseinander": Der nächste "Bachelor" ist wieder solo

Die Sterne für Rosenkavaliere scheinen derzeit alles andere als günstig zu stehen. Erst vor wenigen Wochen trennte sich der bislang letzte "Bachelor" Daniel Völz von seiner Kristina. Jetzt ist auch eine andere Liebe, die in der RTL-Show geschmiedet wurde, zerbrochen.

Sebastian Pannek, der "Bachelor" in der siebten Staffel der RTL-Show 2017, und Clea-Lacy Juhn haben sich getrennt. Das bestätigte das Management der beiden unter anderem der "Gala" und der Webseite "Promiflash".

"Es stimmt, Sebastian und Clea sind kein Paar mehr. Die beiden sind aber im Guten auseinandergegangen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist", zitiert etwa die "Gala" einen Sprecher des 31- und der 27-Jährigen. Fragen zu den Trennungsgründen würden nicht beantwortet. Man bitte darum, die Privatsphäre der beiden zu respektieren.

"Uns beiden geht es gut"

Auch Pannek und Juhn selbst meldeten sich via Instagram mit einem nahezu gleichlautenden Statement zu Wort. Ihnen sei wichtig, "dass ihr direkt von uns erfahrt, dass wir kein Paar mehr sind", heißt es an die Follower gerichtet in der schriftlichen Mitteilung. "Uns beiden geht es gut, also sollte es euch damit auch gut gehen", erklären Pannek und Juhn.

Der Kölner Inhaber einer Designagentur hatte sich Anfang 2017 als "Bachelor" für die aus Rastatt kommende Bürokauffrau entschieden. Anders als in den meisten anderen Fällen erwuchs aus der vor laufenden Fernsehkameras geschmiedeten Liebe tatsächlich eine Beziehung.

Pleiten, Pech, Pannen - und eine Hochzeit

Das Liebes-Aus von Pannek und Juhn reiht sich gleichwohl in eine ganze Reihe Trennungen ein, die in jüngster Zeit bei ehemaligen Teilnehmern des Formats stattgefunden haben. So zerbrach etwa nur kurz nach der TV-Ausstrahlung der achten Staffel vor rund zwei Monaten auch die Liebe des bis dato letzten "Bachelors" Daniel Völz zu Kristina Yantsen. Bereits im vergangenen Jahr vermeldeten zudem die "Bachelorette"-Teilnehmerinnen Anna Hofbauer und Jessica Paszka die Trennung von Marvin Albrecht beziehungsweise David Friedrich.

Einzig der "Bachelor" des Jahres 2016, Leonard Freier, schwebt vermutlich auf Wolke sieben. Er hat gerade erst geheiratet. Allerdings nicht Leonie Sophia Pump, die er in der TV-Show kennenlernte, sondern seine Langzeitliebe Caona.

Quelle: n-tv.de