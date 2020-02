Ab dem 18. Februar unterziehen sich wieder acht Freiwillige bei TVNOW und RTL dem ultimativen Treuetest. Bei dem Experiment ist in der Vergangenheit schon so manche Beziehung auf der Strecke geblieben. Wer die Mutigen sind, verraten wir Ihnen hier.

Auch in diesem Jahr unterziehen sich vier Paare im TV-Experiment von TVNOW und RTL dem Härtetest in Sachen Treue. Statt romantischem Pärchenurlaub auf Bali erwartet die acht Liebenden auf "Temptation Island" die ultimative Versuchung im Paradies – und somit möglicherweise am Ende ein böses Erwachen.

Wird ihre Beziehung den Treuetest mit insgesamt 24 Singles vor laufenden Kameras überstehen? Oder werden sie sich nach zehn Folgen endgültig Goodbye sagen? Wir stellen die vier Paare vor, die in diesem Jahr ihre Treue testen.

Hanna und Till aus Flensburg

Die Beziehung der gutherzigen Lehramtsstudentin Hanna und des impulsiven Bademeisters Till befindet sich schon im zweiten Anlauf. Vor ihrer Beziehungspause waren die beiden rund acht Monate zusammen – und in dieser Zeit leistete sich Till gleich mehrere Vertrauensbrüche: Er ging als Kandidat bei "Love Island" 2019 an den Start, obwohl er Hanna schon kannte. Und auch einen Seitensprung hat Till auf dem Konto. Der 31-Jährige beteuert, dass er sein Verhalten bereut und hat sich sogar Hannas Namen tätowieren lassen. Trotzdem soll Till auf der "Insel der Versuchung" seiner neun Jahre jüngeren Freundin endgültig beweisen, dass er treu sein kann. Hat sich der Sunnyboy wirklich verändert? Oder wird er den verführerischen Single-Ladys erliegen und damit seine Beziehung ein für alle Mal aufs Spiel setzen?

Siria und Davide aus Pforzheim

Siria und Davide haben viele Gemeinsamkeiten: Beide sind Italiener, beide sehr temperamentvoll – und beide wurden von ihren Familien gewarnt, dass ihre Beziehung die Teilnahme bei "Temptation Island" nicht überstehen wird. Davide ist Sirias erste große Liebe und er hat sie schon einmal schwer enttäuscht: Über Social Media hatte er intensiven Kontakt mit einer anderen Frau und hätte sich sogar fast mit ihr getroffen. Seitdem ist Siria extrem eifersüchtig und ist immer skeptisch, wenn er am Handy ist. Durch seine 30.000 Abonnenten auf Instagram und über 60.000 Follower auf TikTok ist er täglich im Kontakt mit anderen Frauen. Mit seiner offenen und charmanten Art gegenüber Frauen kommt Siria gar nicht klar. Siria und Davide sehen sich seit Anfang ihrer Beziehung jeden Tag und verbringen jede Sekunde miteinander. Ist es nur Alltagsgewohnheit oder wahre Liebe?

Auf der "Insel der Versuchung" will Siria herausfinden, ob es ein Fehler war, ihrem Freund nach seinem Fremdflirt eine zweite Chance zu geben. Oder wird sie einen Racheplan schmieden? Und wird es ihnen gut tun, mal voneinander getrennt zu sein?

Michelle und Mateo aus Innsbruck

Bei den beiden Österreichern sieht auf den ersten Blick alles nach heiler Welt aus: Michelle und Mateo sind schon seit ca. vier Jahren ein Paar, verbringen jede Sekunde gemeinsam, haben sich sogar ein Partner-Tattoo stechen lassen und zusammen so gut wie die ganze Welt bereist.

Auch in dieser Beziehung gibt es einen klaren Grund, weshalb die Treue auf den Prüfstand gestellt werden soll: Michelle hat während der Beziehung mehrfach Kontakt mit ihrem Ex-Freund gehabt und es Mateo zunächst verheimlicht – für Mateo eine riesige Enttäuschung und Grund genug, seine Freundin dem Härtetest auf der "Insel der Versuchung" auszusetzen. Dabei wird die Zeit auf "Temptation Island" alles entscheiden: Bleiben beide treu, wollen sie sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Doch sollte sich einer der beiden verführen lassen, könnte die Beziehung ganz schnell beendet sein.

Pia aus Alsdorf und Calvin aus Übach-Palenberg

Viel Party, viel Freiraum und so gut wie keine Eifersucht – so sieht die Beziehung von Pia und Calvin aus. Dass Calvin viel und gerne mit anderen Frauen flirtet, nimmt Pia gelassen. Aber kann sie auch auf "Temptation Island" so entspannt bleiben? Calvin möchte seiner Pia im TV-Experiment beweisen, dass er den Versuchungen, die im Paradies lauern, widerstehen kann. Doch bevor er mit Pia vor knapp einem Jahr zusammenkam, arbeitete er als Partypromoter in Bulgarien und hat dort nichts anbrennen lassen. Wird er sich auf der "Insel der Versuchung" in seine wilde Single-Zeit zurückversetzt fühlen und bei dem einen oder anderen Flirt nicht rechtzeitig die Reißleine ziehen?

Die neue Staffel startet am 18. Februar 2020 bei TVNOW und am 3. März 2020 bei RTL. Jeweils dienstags kommt eine neue Folge.