Unterhaltung

Zweigleisig? Ich? Nein!: Domenico wäscht seine Hände in Unschuld

Wie gewonnen, so zerronnen. Und so gehen die "Bachelor in Paradise"-Turteltauben Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki auch schon wieder getrennte Wege. Wer ist schuld daran? Er! Das sagt zumindest sie. Doch der Italiener weist das nun zurück.

Der Status als "Bachelor in Paradise"-Traumpaar währte nicht lange. Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki haben sich nach kurzer Zeit wieder getrennt, wie die in Tränen aufgelöste Kuppelshow-Teilnehmerin unlängst bei RTL verkündete.

Den ebenfalls geäußerten Vorwurf, ein doppeltes Spiel von Domenico sei der Grund für das Liebes-Aus, streitet der vermeintliche Herzensbrecher jetzt aber entschieden ab: "Zu den Vorwürfen kann ich sagen: Ich bin nicht zweigleisig gefahren."

Burdecki zufolge hatte de Cicco bereits während seiner Zeit bei "Bachelor in Paradise" noch eine Freundin in Frankfurt. Und nicht nur das: Die Nebenbuhlerin erwartet auch ein Kind von dem 35-Jährigen. Erfahren haben will Burdecki das von der Frau selbst, nachdem diese sie kontaktiert hatte. Den Schilderungen der Frankfurterin zufolge soll de Cicco demnach auch ihr seine Liebe gestanden und das Verhältnis zu Burdecki als "Show" abgetan haben.

"Wir sind gleich"

Davon wiederum will der Italiener nichts wissen, auch wenn er einräumt, der Vater des ungeborenen Kindes der Frau in der Mainmetropole zu sein. "Dass ich Vater werde, das stimmt. Da stehe ich auch zu. Am Anfang wusste Evelyn das nicht. Ich kam aus dem Paradies raus und habe Evelyn lieben gelernt und ich habe es wirklich ernst gemeint", so de Cicco ebenfalls im RTL-Interview.

Weshalb er Burdecki das pikante Detail vorenthielt, erklärt er so: "Ich wollte das Ganze nicht kaputt machen, den richtigen Zeitpunkt abwarten und die Mutter meines Kindes aus der Öffentlichkeit raushalten."

Dass die Beziehung zu Burdecki angesichts der ihn einholenden Vergangenheit in die Brüche gegangen ist, will de Cicco eigenen Beteuerungen zufolge nicht wahrhaben. So wendet er sich im RTL-Gespräch geradezu flehentlich an seine verflossene TV-Liebe: "Evelyn, du weißt, wie wir zueinander standen, was wir alles erlebt haben - und das ist ja nicht Alltag. Wir haben einen Traum gelebt, wir haben ihn zusammen gelebt, wir sind gleich, wir sind eins zusammen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwann mal - oder ich - eine Person wie dich kennenlernen werde, du warst für mich was Besonderes. Das bist du immer noch und das wirst du auch bleiben."

Ob sich Burdecki davon wohl erweichen lassen wird? Fortsetzung folgt.

Quelle: n-tv.de