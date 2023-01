Schlechte Nachrichten für Gigi Birofio: Der Reality-Star hat sich mit Corona infiziert. Und das ausgerechnet kurz vor seinem Einzug ins Dschungel-Camp in Australien. Das weckt Erinnerungen an das Schicksal eines anderen Kandidaten für die RTL-Show.

Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Schon vor ein paar Tagen sind die Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Australien angekommen. Vor dem Camp-Einzug werden alle Teilnehmer vorsorglich auf Corona getestet und müssen in jedem Fall für fünf Tage in Quarantäne. Dort können sie es sich in ihren Hotelzimmern gemütlich machen, relaxen und sich vor der Reis-Bohnen-Diät noch einmal richtig vollfuttern. Kontakt ist in dieser Zeit nur mit der mitgebrachten Begleitperson erlaubt.

Für Gigi Birofio dürfte der Aufenthalt allerdings alles andere als entspannt sein. Denn er muss um seinen Einzug ins Camp zittern. Bei seinem ersten PCR-Test in Australien wurde das Coronavirus nachgewiesen, wie RTL berichtet. Und das obwohl der Test des Reality-Stars vor Abflug in Deutschland noch negativ war.

Anstatt sich eine entspannte Zeit zu machen, muss Birofio nun voller Ungewissheit in Selbstisolation ausharren und wird medizinisch betreut. Beschwerden hat der 23-Jährige laut dem Sender aber nicht. Alle anderen Stars in Australien sowie seine Begleitperson Mike Heiter seien negativ getestet.

Es wird knapp!

Am 13. Januar um 21.30 Uhr (live bei RTL und RTL+) werden die deutschen Promis auf den Dschungel losgelassen. Ob Birofio performen, und seine angekündigten Dschungelsex-Träume vor der Kamera ausleben kann, ist noch ungewiss. Ein ähnliches Schicksal traf vergangenes Jahr Lucas Cordalis, der schließlich erst in diesem Jahr teilnehmen kann.

Neben dem Sänger Cordalis ziehen folgende Kandidatinnen und Kandidaten ins Camp ein: Reality-Star Cecilia Asoro, Radiomoderatorin Verena Kerth, Designerin Claudia Effenberg, der "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo, Schauspieler Martin Semmelrogge, Influencerin Jolina Mennen, Model Tessa Bergmeier, Schauspielerin, Jana Pallaske, das internationale Topmodel Papis Loveday und NDW-Legende Markus Mörl.