Am achten Casting-Tag von "Deutschland sucht den Superstar" mit dabei: Übermut und Wahrnehmungsstörungen aus Niedersachsen und der Hauptstadt, ein offenherziger Auftritt ohne Happy End und ein Rückkehrer aus Hamm, der allen anderen die Show stiehlt.

Ein gesundes Selbstbewusstsein ist sehr hilfreich, wenn es auf dem Weg nach oben bis zum Gipfel reichen soll. Hip-Hop-Fan Louis aus Vechta hat schon vor dem erhofften musikalischen Durchbruch sein eigenes Merch mit am Start. "Team Louiso" prangt in dicken Lettern auf Shirts, Caps und Hoodies. Vermarktungsexpertin Katja Krasavice will es ganz genau wissen: "Zeig mal her deine Sachen. Ich will mal schauen, ob die Qualität stimmt."

Louis Varnhorn aus Vechta hat schon sein eigenes Merch am Start. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Sekunden später zeigt der bunt lackierte Daumen der Jurorin nach unten: "Das ist nicht so dolle, da musst du noch nachlegen", mäkelt Katja. Auch das Sound-Urteil fällt nicht viel besser aus. Der röhrige Sido-Abklatsch verursacht hinter dem Jurytresen Ohrenschmerzen: "Ich brauch dich hier nicht!", mosert Dieter Bohlen. Statt dem geplanten "Abriss" gibt's nur einen kollektiven Anschiss. Das hat sich Louis ein bisschen anders vorgestellt.

Helene Fischer mit italienischem Anstrich

Mit mindestens genauso viel Selbstvertrauen stürmen die beiden Damen Laura und Angelina ins Castingstudio. Aber auch hier werden die vermeintlichen Superstar-Rohdiamanten schnell wieder ausgebremst und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da spielt es auch keine Rolle, ob man wie im Fall der 27-jährigen Laura aus Berlin eine mehrjährige klassische Gesangsausbildung vorweisen kann. Wer Helene Fischer einen italienischen Anstrich verpasst ("Basta! Basta!"), der ist aber auch selber schuld.

DSDS im TV "Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Auch die mit eigenem Künstlernamen ("Lilac") und stylischem Yo-Baby-Yo!-Outfit prahlende Angelina holt sich eine Jury-Ohrfeige nach der anderen ab. Auf einer Tonart weit weg vom Original trällernd schießt sich die Hauptstädterin schon vor dem ersten Refrain ins Aus. Dieter Bohlen macht kurzen Prozess: "Du kannst nicht singen. Punkt!"

"Jacky Cola" schießt den Vogel ab

Das schärfste verbale Fallbeil-Urteil hebt sich der Poptitan aber für die 22-jährige "Jacky Cola" aus Düsseldorf auf. Trotz feuriger Plateaux-Heels und tiefem Dekolleté hält sich der Chef-Juror irgendwann Augen und Ohren zu. Das Adele-Fangirl schießt mit ihrer skurrilen Jessie-J-Huldigung ("Price Tag") aber auch den Vogel ab. Statt einem blauen Recall-Zettel gibt es folgerichtig Kritik von allen Seiten: "Du solltest nur beim Zahnarzt den Mund aufmachen", rät Dieter Bohlen mit einem zerknirschten Grinsen im Gesicht.

Comebacker Andrea Renzullo holt sich von Jurorin Katja die Goldene CD ab. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Nach so viel nachhaltigem Murks gerät das Positive an diesem Casting-Tag beinahe in Vergessenheit. Gut, dass die musikalische Kirsche auf der Torte bis kurz vor Feierabend wartet, ehe sie allen Anwesenden doch noch den Tag rettet. Die 16-jährige Julienne aus Bexbach und die unter dem seltenen Gendefekt Hermansky Putlak Syndrom leidende, blinde Jelena überzeugten, inspirierten, und beeindruckten bereits mit viel Energie, Lebensfreude und Gefühl. Was der "Supertalent"- und DSDS-erfahrene Andrea aus Hamm dann aber auf die "Bühne" zaubert, ist ohne Frage mit das Beste, was die Juroren in der Jubiläumsstaffel bisher zu Ohren bekommen haben.

"Du hast es drauf!"

Andreas atemberaubende Version von Callum Scotts Über-Hit "You Are The Reason" könnte man auch getrost als Backing-Track laufen lassen, wenn der Urheber mal live nicht ganz bei Stimme ist. "Du hast es drauf!", jubelt Dieter Bohlen. Kollegin Katja Krasavice setzt sogar noch einen drauf und überreicht dem völlig überforderten Kandidaten ihre Goldene CD. Die hat er sich aber auch verdient. Mein lieber Scholli, was für eine Stimme!