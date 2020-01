Das kann ja heiter werden bei "Let's Dance" in diesem Jahr. Auf jeden Fall geht die 13. Staffel der Show am 21. Februar mit einem imposanten Teilnehmerfeld an den Start. Nun ist auch noch der letzte Tänzer bekannt gegeben worden: ein Publikumsliebling, der Spaß verspricht.

Klar, momentan dreht sich alles um "Zwenni", Elena und Danni. Aber erinnern Sie sich eigentlich noch an das Dschungelcamp 2012? Bestimmt. Schließlich war das die Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", in der auch Micaela Schäfer ihre spätere Karriere als "Nacktschnecke" ins Rollen brachte.

Ebenfalls zu den Dschungelcampern gehörte damals Ailton. Der Brasilianer, der schon als stets latent übergewichtiger Fußball-Profi ein Publikumsliebling war, kam bei Schäfer sogar in Versuchung. Das führte etwa dazu, dass er ihre Silikonbrüste vor laufenden Kameras betastete. Etwas, wofür sich der verheiratete Südamerikaner später ziemlich schämte.

Doch nicht nur diese Bilder aus dem Camp sind unvergessen, sondern auch das Kauderwelsch, mit dem der "Kugelblitz" das TV-Publikum unterhielt. "Bitte nix anrufe", bettelte er etwa lange die Zuschauer an, nur um sich nach seiner Rauswahl aus dem Camp zu wundern: "Ich verstehe nix, warum die Zuschauer nicht viel angerufen."

"Ailton is Körper geht no"

Warum wir Ihnen das alles erzählen? Weil es ein Wiedersehen mit "das Ailton" geben wird! Und das nicht etwa nur auf dem grünen Rasen, wie beim Hallen-Fußball-Turnier "Traditionsmasters", bei dem der 46-Jährige am vergangenen Wochenende für das Team von Werder Bremen in Berlin kickte. Sondern in einer Reality-TV-Show!

Am vergangenen Wochenende spielte er noch Hallen-Fußball gegen andere ehemalige Profis in Berlin - demnächst tanzt Ailton. (Foto: imago images/Nordphoto)

Wie RTL bekannt gab, komplettiert Ailton das 14-köpfige Teilnehmerfeld in der 13. Staffel von "Let's Dance", die am 21. Februar an den Start geht. Unterhaltungswert ist damit garantiert, erst recht, falls Ailton seine Tanz-Leistungen mit ähnlichen Weisheiten wie im Dschungelcamp kommentieren sollte: "Ailton is Körper geht no, aber mental geht nix mehr."

Von John Kelly bis Laura Müller

Doch auch sonst kann sich die diesjährige Kandidatenschar bei "Let's Dance" sehen lassen. So trifft Ailton hier auf diese Promis: Komikerin Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn, Moderator Sükrü Pehlivan, RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben, Schauspieler Martin Klempnow, Michael-Wendler-Freundin Laura Müller, Sänger Luca Hänni, Ex-Fußballspielerin Steffi Jones, Musiker John Kelly, Artistin Lili Paul-Roncalli, Schauspieler Tijan Njie, Transgender-Model Loiza Lamers, Sportler Moritz Hans und Rapperin Sabrina Setlur.

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich werden "Let's Dance" erneut moderieren. Mit dabei sind zudem wieder die Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Ob sie bei Ailton wohl auch mal die 10 zücken werden?

Let's Dance läuft ab 21. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL und ist bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de.