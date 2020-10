Sechs Monate ist X Æ A-Xii erst alt. Doch offenbar hat der erste gemeinsame Sohn von Elon Musk und Grimes bereits einen ausgeprägten Geschmack in Sachen Kunst und Kultur. Und wie es sich für echte Kenner gehört, scheint er auch auf Klassiker wie "Apocalypse Now" zu stehen, wie seine Mutter nun verrät.

Schon als Baby ist der kleine Sohn der Musikerin Grimes von verschiedenen Kunstrichtungen umgeben - auch von Werken mit Altersbegrenzung: "Wir haben zum Beispiel schon 'Apocalypse Now' und Ähnliches zusammen geschaut", erzählte die 32-Jährige rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes der "New York Times" in einem Interview. Der Filmklassiker von Francis Ford Coppola ist in den USA eigentlich erst ab 17 Jahren freigegeben.

"Auch Babys haben schon einen Geschmack", sagte die Sängerin in dem Interview. "Sie mögen manche Dinge und andere nicht." Ihr gemeinsamer Sohn mit Tesla-Chef Elon Musk möge "radikale Kunst", erklärte sie. Daher halte sie auch nichts davon, ihn nur mit Kuscheltieren und Pastellfarben zu umgeben.

Baby "X"

Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, und Musk hatten nach der Geburt ihres Kindes vor allem mit der Namenswahl Schlagzeilen gemacht. Der Junge heißt offiziell X Æ A-Xii Musk, wie eine im Sommer vom US-Portal "TMZ" veröffentlichte Geburtsurkunde bestätigte. Eigentlich wollten die beiden ihren Sohn X Æ A-12 nennen. Eine Verordnung im US-Bundesstaat Kalifornien verbietet jedoch die Verwendung von Sonderzeichen und Zahlen in Namen. Deswegen wurde aus der "12" kurzerhand ein gesetzeskonformes "Xii".

Das X steht dem Paar zufolge für eine "unbekannte Variable". Æ sei die "elfische Schreibweise für Ai", Synonym für Liebe und/oder Künstliche Intelligenz. A-12 wiederum ist der Vorläufer der SR-71, dem Lieblingsflugzeug der beiden. Außerdem stehe es für Archangel, der Lieblingsband des Paares, heißt es. Im Interview verriet Grimes nun, sie rufe ihren Sohn kurz "X". Sie selbst nennt sich nur noch "C" - nach dem Formelzeichen für Lichtgeschwindigkeit.