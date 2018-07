Unterhaltung

Oh, là, là!: Erste Einblicke in neuen Pirelli-Kalender

Noch ist es ja ein bisschen hin, bis wir das Jahr 2019 schreiben. Aber die Arbeiten am Pirelli-Kalender für das kommende Jahr sind bereits in vollem Gange. Der Reifenhersteller gibt nun schon einmal einen Einblick in die Shootings mit vier Hauptdarstellerinnen.

Darauf dürfen sich die Fans des Kult-Kalenders von Pirelli freuen: Diesmal posierten US-Model Gigi Hadid, US-Ballett-Star Misty Copeland, US-Schauspielerin Julia Garner sowie die Französin Laetitia Casta, die sich als Model und Schauspielerin einen internationalen Namen gemacht hat, für das Sammlerstück. In Szene gesetzt wurden die Schönheiten im April in New York von dem britischen Fotografen Albert Watson, wie Pirelli mit einem Videoclip zu dem zehntägigen Shooting bekanntgab.

Der Pirelli-Kalender 2019 erzähle "vier zeitlose Geschichten von ehrgeizigen Frauen", heißt es auch auf der Facebook-Seite zum diesjährigen Konzept. Die Frauen arbeiten entweder gerade auf ihre kreativen Ziele hin oder setzen sich mit den Folgen des Erfolgs auseinander. So ist etwa Hadid auf einem Foto als erfolgreiche Frau mit einem Drink allein in einer Bar zu sehen. Misty Copeland posiert als Stripperin mit platinblonder Perücke und Laetitia Casta spielt eine Malerin, die sich mit ihrem Freund auf einer Couch ausruht.

Flankiert werden die Hauptdarstellerinnen auf einigen der Fotos von den Ballett-Stars Calvin Royal III aus den USA und Sergei Polunin aus der Ukraine sowie von US-Modedesigner Alexander Wang und dem dänischen Model Astrid Eika.

Kult seit 1963

Der aktuelle Pirelli-Kalender des Jahres 2018 interpretierte "Alice im Wunderland" neu. Dafür setzte der britische Fotograf Tim Walker ausschließlich schwarze Stars wie Topmodel Naomi Campbell, Rapper Sean Combs und die Schauspielerinnen Whoopi Goldberg und Lupita Nyong'o in aufwändigen Kostümen in Szene.

Ein Jahr davor hatte der deutsche Fotograf Peter Lindbergh das künstlerische Zepter in der Hand. Vor seiner Linse posierten unter anderem die Hollywood-Stars Julianne Moore, Nicole Kidman und Uma Thurman.

Seit 1963 veröffentlicht der italienische Reifenhersteller mit Unterbrechungen jährlich seinen Kalender. Die geringe Auflage und die Stars vor und hinter der Kamera machten ihn zum begehrten Kult-Objekt. Die neue und 46. Ausgabe erscheint Anfang Dezember.

Quelle: n-tv.de