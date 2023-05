Eigentlich möchte sich Carmen Geiss bei ihren Fans nur für deren Support bedanken und lädt dafür in den sozialen Medien ein Video hoch. Ein Detail darin bereitet ihren Followern nun aber große Sorgen. Was ist bloß mit dem linken Auge des Reality-TV-Stars los?

Bereits seit 2011 können RTLZWEI-Zuschauer die vierköpfige Familie Geiss bei ihren Ausflügen und Shoppingtouren begleiten und den Alltag der Multimillionäre hautnah miterleben. Kein Wunder also, dass sie sich um sie sorgen wie um echte Familienmitglieder, wenn irgendetwas nicht in Ordnung zu sein scheint.

So regt gerade das linke Auge von Ehefrau und Zweifach-Mutter Carmen Geiss ihre Instagram-Follower zu wilden Spekulationen an. In dem sozialen Netzwerk hat die 57-Jährige ein Video hochgeladen, in dem sie sich anlässlich des Endes der diesjährigen "Die Geissens"-Staffel bei den Fans für ihren jahrelangen Support bedankt und sich vorerst von ihnen verabschiedet: "Ja, meine Lieben, es ist wieder so weit: Heute laufen die Geissens das letzte Mal bei RTLZWEI. Aber nur für dieses Jahr! Keine Angst, wir drehen schon wieder weiter für nächstes Jahr", erklärt sie in dem Clip.

Dem aufmerksamen Zuschauer bleibt nicht verborgen, dass ihr linkes Auge beim Blinzeln ein wenig langsamer reagiert als das rechte und auch ihr Lächeln etwas schief hängt, was einige User dazu veranlasst, eine Gesichtslähmung oder gar einen Schlaganfall zu vermuten.

"Danke der Nachfrage"

Carmen Geiss aber winkt ab und gibt Entwarnung. Es sei alles gut, aber "Danke der Nachfrage", so die Reality-TV-Ikone. Sie wird wohl am besten wissen, ob es sich bei dieser Asynchronität womöglich nur um eine Folge ihrer Augenoperation im April handelt. Da hatten sich Carmen und Robert Geiss für einen besseren Durchblick unters Messer gelegt. "Ich lasse mir Linsen in die Augen implantieren, damit ich euch alle endlich wieder sehen kann", erklärt die Blondine seinerzeit. Das ewige Tragen von Kontaktlinsen sei ihr inzwischen "zu stressig", und eine Brille war offenbar keine Option.

Das Einsetzen der Permanent-Linsen dauerte wohl nur wenige Minuten. Es handelt sich um einen Routineeingriff, bei dem laut Carmen Geiss "absolut nichts passieren" könne. Es ist davon auszugehen, dass die verlangsamte Reaktion des operierten Auges darauf zurückzuführen ist und in Kürze wieder verschwunden sein wird.