Am 16. August stirbt "Köln 50667"-Darsteller Ingo Kantorek gemeinsam mit seiner Ehefrau Suzana bei einem Autounfall auf der A8. Nun können Kollegen und Fans gleichermaßen auf rührende Weise Abschied von ihm nehmen.

Ingo Kantorek war eines der Urgesteine und der Zugpferde der RTL2-Soap "Köln 50667". Nun starb der 44-Jährige an der Seite seiner vier Jahre älteren Ehefrau Suzana bei einem Autounfall auf dem Rückweg aus dem Italienurlaub. Seine Schauspielkollegen und das Produktionsteam nehmen mit einer rührenden Aktion Abschied von den beiden. Und auch Fans dürfen es ihnen gleichtun.

Der Unfall geschah in der Sommer-Drehpause der Soap, für die diesen Montag die Arbeit eigentlich fortgesetzt werden sollte - erstmals ohne Kantorek. Für die Kollegen eine traurige Situation, die sie erstmal verarbeiten müssen. Die Produktionsfirma Filmpool und der Sender RTL2 haben sich aus diesem Grund dazu entschlossen, die Wiederaufnahme der Dreharbeiten um eine Woche zu verschieben, um dem Team mehr Zeit zu geben. Auch kümmere sich ein Psychologe um die Darsteller, die Redebedarf verspürten, so Filmpool-Sprecher Felix Wesseler zur "Bild"-Zeitung.

Kondolenzbuch im "Loft Alex"

Am Set liegt in dieser Woche jeden Tag von 10 bis 20 Uhr ein Kondolenzbuch aus, im das Darsteller, Teammitglieder und auch die Fans ihre Gedanken und letzten Wünsche an Ingo und Suzana Kantorek niederschreiben können. Ausgewählt hat man dafür Kantoreks Hauptmotiv, das "Loft Alex" in der Vogelsangerstraße 193 in Köln-Ehrenfeld. Das Buch soll anschließend der Familie des Ehepaares ausgehändigt werden.

Die Beerdigung wird dagegen nur im engsten Familienkreis stattfinden. "Presse, Freunde und Fans werden gebeten, dies zu respektieren und bitte nicht zu versuchen, Ort und Zeit herauszufinden oder gar zur Beerdigung vorzudringen. Wir bitten höflich, die Familie in diesen schweren Stunden weiter in Ruhe trauern zu lassen", so Wesseler zu RTL. Eine zusätzliche Trauerfeier für die beiden macht es dann aber auch einigen seiner engsten Freunde, Wegbegleiter und Kollegen möglich, Abschied zu nehmen.

Vom ersten "Köln 50667"-Drehtag an war Ingo Kantorek in der Rolle des tätowierten Bikers Alex Kowalski dabei. Da die Folgen mit einem Vorlauf von acht Wochen gedreht werden, ist er dort noch bis Anfang Oktober zu sehen. 2018 spielte Kantorek zudem bei der ebenfalls bei RTL2 laufenden Serie "Team 13 - Freundschaft zählt" in seiner Rolle als Alex Kowalski mit.

Erst kürzlich startete ein neues RTL2-Format namens "Tattoo Stories - Das geht unter die Haut" mit dem gebürtigen Hannoveraner. Darin erfüllte er Menschen lang gehegte Tattoo-Träume. Kantorek war in seiner Freizeit immer wieder sozial engagiert. Unter anderem unterstützte er 2015 das Projekt "Freedom Charity Movement Event", dessen Einnahmen an soziale Einrichtungen gespendet wurden.