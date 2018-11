Unterhaltung

"Wir hatten noch viele Fragen": Freunde nehmen Abschied von "Malle-Jens"

Vor knapp einer Woche stirbt Schlagersänger Jens Büchner nach kurzer, schwerer Krankheit. Nun nehmen Freunde und Bekannte Abschied von "Malle-Jens". Seine Witwe arrangiert alles so, wie ihr Mann es sich gewünscht hätte.

Familie und Freunde haben Abschied von Jens Büchner genommen. Der Reality-TV-Star und Schlagersänger war vor knapp einer Woche nach einer Krebserkrankung gestorben. Die Trauerfeier fand im kleinen Kreis im Garten des Wohnhauses der Familie in Cala Bona auf Mallorca statt. Ungefähr 30 Gäste waren anwesend, darunter Dschungelcamp-Kollegin Kattia Vides, Dschungelkönig Marc Terenzi sowie die Reality-TV-Stars Marion "Krümel" Pfaff und Peggy Jerofke und Steffen Jerkel.

"Ich denke und weiß, dass er es so gewollt hätte, dass ich Musik spiele, dass wir essen, dass wir was trinken, dass wir uns unterhalten, dass wir Geschichten erwähnen, die halt ihn darstellen", erklärte seine Witwe Daniela Büchner auf die Frage von RTL, wie ihr Mann sich seine Abschiedsfeier wohl vorgestellt hätte. Schwarze Kleidung und Tränen hätten ihm demnach nicht gefallen, stattdessen wäre "eine schrille Verabschiedung in seinem Sinne gewesen".

Unterdessen posteten Büchners Töchter Jennifer und Jessica aus einer früheren Beziehung jeweils Fotos auf Instagram und kommentierten diese mit weinenden Emojis. "Seit einer Woche steht meine Welt still. Genau vor einer Woche habe ich dich das letzte Mal gesehen und konnte Abschied nehmen. Du hast mich ein letztes Mal umarmt und gesagt, dass du mich liebst. Du fehlst mir so", schreibt Jennifer und Jessica: "Und alles was bleibt, sind die Erinnerung an dich, Papa" oder "Wir hatten doch noch so viele Fragen an dich." Im Rahmen eines "Prominent!"-Weekend-Spezials von Vox soll dem prominenten "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Büchner am Sonntag noch einmal ausführlich gedacht werden.

Quelle: n-tv.de