Vor sechs Jahren lernen sich Gerard Butler und Morgan Brown kennen und werden ein Paar. Seither trennen sich die zwei in schöner Regelmäßigkeit und kommen wieder zusammen. Nun ist es angeblich erneut vorbei zwischen dem Schauspieler und der Designerin.

Hollywood-Schauspieler Gerard Butler ist offenbar mal wieder Single. Nach sechseinhalb Jahren On-Off-Beziehung haben der 50-Jährige und die Designerin Morgan Brown angeblich und eben zum wiederholten Male beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. Das berichtet das US-Magazin "People". Zuletzt sah man die zwei im Juli bei einem Einkauf in trauter Zweisamkeit.

Der Trennung geht eine ziemlich unstete Beziehung voraus. 2014 lernte sich das Paar in Kalifornien kennen, schon zwei Jahre später trennten sie sich laut Freunden aber wohl bereits zum ersten Mal. Im Juli 2017 wurden sie dann wieder gemeinsam beim Strandurlaub gesichtet, drei weitere Monate später sagte Butler in einem Interview mit "People", er habe beruflich zu viel zu tun für eine Beziehung. War es da schon wieder aus zwischen den beiden?

Knutschte Butler fremd?

(Foto: imago images/APress)

2018 präsentierte sich das Paar erneut gemeinsam auf dem roten Teppich bei verschiedenen Premieren, so auch im vergangenen August anlässlich des Starts von "Angel Has Fallen", dem bislang letzten Film mit Gerald Butler. Darin spielt er an der Seite von Morgan Freeman, Nick Nolte, Piper Perabo und Jada Pinkett Smith einen Secret-Service-Mitarbeiter auf der Flucht vor dem FBI.

Kurze Zeit später aber wurde Butler beim Knutschen mit einer anderen Frau gesehen. Im Oktober berichtete die britische "Daily Mail", er sei mit einer Unbekannten beim Dinner-Rendevouz in Los Angeles gewesen und konnte sogar entsprechende Paparazzi-Aufnahmen vorweisen. Darauf wirkten Butler und die Fremde sehr vertraut miteinander und konnten ihre Finger kaum voneinander lassen. Nur wo war Morgan Brown zu diesem Zeitpunkt?

Für seine Zukunft hat Gerard Butler ziemlich konkrete Pläne, wie er ebenfalls in dem "People"-Interview von 2017 verriet: In etwa fünf Jahren wolle er eine Beziehung und Kinder, sagte er damals. Nun ist er aber erstmal wieder Single, aber bis 2022 kann ja noch einiges passieren. Mit Brown oder irgendeiner anderen Schönheit. Immerhin werden Butler Liebesbeziehungen mit Frauen wie Naomi Campbell, Cameron Diaz und Jennifer Aniston nachgesagt.