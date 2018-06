Unterhaltung

Reizend, dieser Rurik: Gislason, heiß wie ein Geysir

Von Sabine Oelmann

Die Isländer sind uns ja eh ans Herz gewachsen, er besonders: Rurik Gislason. Da nimmt doch jedes halbwegs vernünftige Mädel seinen Isländerpony-Kalender von der Wand und ersetzt ihn durch den Posterboy der isländischen Nationalmannschaft.

Geysir: isländisch Geysa - in heftige Bewegung bringen. Besser kann man wohl kaum beschreiben, was da gerade abgeht: Die Frauen stehen auf ihn, Instagram hat einen neuen Star, und die eigenen Kumpel? Die machen ihre Späße über Rurik Gislason, den nordischen, gottgleichen Spieler aus dem Team der - "Huh!" - Isländer. Doch der Reihe nach, was ist da los? Haben wir bis jetzt noch staunend auf die Jungs ganz aus dem Norden geschaut, weil sie im richtigen Leben entweder Filmemacher sind - wie Torhüter Hannes Thór Halldórsson, oder Zahnarzt wie ihr Trainer Heimir Hallgrimsson - und weil sie einfach handfesten Fußball spielen, schauen wir jetzt zu Rurik Gislason, einer Mischung aus Chris Hemthworth als Thor und Orlando Bloom als Legolas aus "Herr der Ringe".

Mit den Armen eines David Beckham und sexy Waden wie mit Hyaluronsäure geformt, dazu sein lässiger Man-Bun à la Gareth Bale oder Spaniens umstrittenem Torhüter David de Gea, ist er der neue Superstar der WM in Russland. *Huh*

Rurik Gislason spielt Fußball normalerweise beim SV Sandhausen, kickt momentan für die Nationalmannschaft Islands, und ist seit seinem WM-Debüt gegen Argentinien nun ein Social-Media-Star. Die Zahl der Instagram-Follower des Flügelspielers schoss seit dem historischen 1:1 gegen Messi und Co. von rund 40.000 auf - Stand Freitagmittag - mehr als 756.000. Dem kühnen Hünen soll es angeblich unangenehm sein, dass so ein Hype um ihn gemacht wird. Und er kann auch gar nichts dafür, denn nicht er hat mit dem ganzen Ding angefangen, sondern seine Mannschaftskollegen, allen voran Kari Arnason.

Der "erfand" den Hashtag #sexyrurik. Richtig geknallt hat es aber erst, als die brasilianische Schauspielerin Gabriela Lopes ihn unter ihre Fittiche nahm und kommentierte: "Wie ist es nur möglich, so schön zu sein?" *HuhHuh*

30 Jahre als ist der flotte Isländer übrigens, und das Beste: Er scheint frei zu sein. Kennenlernen können Sie ihn, wenn Sie mal beim SV Sandhausen vorbeischauen. Richtig, Zweite Bundesliga, aber das macht die Sache umso attraktiver. An einen Bayern-Star kommt man ja kaum mehr ran, da gehen die Sanduhren eine Liga tiefer doch noch gemächlicher - und Fan-freundlicher! Sein Vertrag wurde bis 2020 verlängert - also auf nach Sandhausen in Baden-Württemberg!

Nochmal zurück zu Instagram: Dort sind eine Menge #sexyrurik-Fotos des Island-Stars zu finden, aber wie bereits erwähnt: keine mit weiblicher Unterstützung. Wir sehen Rurik beim Training, Rurik in fernen Ländern, Rurik mit Freunden, Bruder, Vater, einfach nur Rurik - aber keine Frauen. Danke Instagram! Einzig und allein Fußball ist seine Sache übrigens nicht - laut englischsprachigem Wikipedia trat er 2016 und 2017 bei den Wahlen zum isländischen Parlament an - seine politische Karriere scheint momentan allerdings zu ruhen. *Huh*?

Der Zeitgeist, dieses gefräßige Kriterium, sehnt sich scheinbar wieder nach echten Spielern, denen, die es von ganz unten, von der Seite oder aus der zweiten Reihe geschafft haben. Die nicht mit der goldenen Kreditkarte im Hintern geboren wurden. Deswegen stehen wir auf Underdogs - und auf die, die so wirken. Der Zeitgeist hat genug von den Fußballern, die nach Pediküre-Maniküre aussehen und um deren Spielerfrauen mehr Hype als um sie selbst herrscht. Der Zeitgeist sehnt sich nach Wikingern. *HuhHuhHuh*

Quelle: n-tv.de