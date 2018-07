Unterhaltung

Tom? Bill? Egal!: Heidi Klum im Kaulitz-Fieber

Für Heidi Klum scheint es momentan keinen Unterschied zu machen, ob es um Tom oder Bill Kaulitz geht. Komplimente bekommen beide von ihr - jedenfalls wenn es sich um Tokio Hotel dreht. Die Modelmama mausert sich zum größten Fan der Ex-Teenie-Stars.

Ob Heidi Klum "Durch den Monsun" wohl auch schon mitgesungen hat, als die damals 15-jährigen Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom 2005 damit den Durchbruch feierten? Heute auf jeden Fall kann Klum den Song mitsingen. Da sind wir uns ziemlich sicher.

Schließlich mausert sich die 45-Jährige gerade offenbar zum größten Tokio-Hotel-Fan auf dem Planeten. Das zumindest legen einige ihrer jüngsten Instagram-Posts nahe.

Vor einigen Tagen zollte Klum den musikalischen Talenten ihres Lebensgefährten Tom bereits mit einem Clip Respekt, der ihn beim vertieften Gitarrenspiel zeigte. Nun postete sie zwei Nachrichten vom exklusiven "Sommercamp", das die Gruppe in den vergangenen Tagen auf dem Ferropolis-Gelände bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt veranstaltete.

"Bill, du bist alles"

Der erste Post enthält nicht nur ein Foto von ihr und Tom Kaulitz, sondern auch einen Schnappschuss, der Tokio Hotel beim Live-Auftritt zeigt. "Was für eine unvergessliche Show gestern Nacht!", schwärmt Klum in ihrem Kommentar dazu, um dann erst einmal Toms Bruder ein Kompliment zukommen zu lassen. "Wow ... Bill, du bist alles", kriegt sich die Bergisch Gladbacherin kaum ein, ehe sie dann ihren Freund ein bisschen foppt: "Und Baby, du bist auch nicht schlecht."

Dass sie Tom Kaulitz wohl doch noch etwas besser als nur "nicht schlecht" findet, beweist die zweite Botschaft, die Klum ihren Instagram-Fans von dem Event zukommen ließ. Wieder postete sie unter anderem eine Aufnahme von sich und dem Musiker, aber auch ein Video, das Tom Kaulitz während des Soundchecks für das spätere Konzert beim Trommeln zeigt. Diese Nachricht versah sie unter anderem mit den Hashtags "smilingfromeartoear" (etwa: "Strahlen bis über beide Ohren") und "nothingisperfectbutitsperfect" ("Nichts ist perfekt, aber es ist perfekt").

Neben Klum konnten auch noch 500 weitere Fans an dem exklusiven Wochenende mit Tokio Hotel teilhaben. Jedoch nur, wenn sie bereit waren, dafür tief in die Tasche zu greifen. Die Band bot verschiedene Teilnahme-Möglichkeiten an - von der ganz einfachen im eigenen Zelt bis hin zum Aufenthalt im bereitgestellten Luxus-Tipi. Die Preise variierten dabei pro Person von stolzen 799 bis 3599 Euro.

Quelle: n-tv.de