Verknalltes Tänzchen: Heidi Klum und Tom Kaulitz im Liebestaumel

Ein Tänzchen in Ehren ... das legen Heidi Klum und Tom Kaulitz in Jogger und T-Shirt aufs heimische Parkett. Hier hat ganz klar Klum die Führung. Die romantische Tanzeinlage regt zu neuen Spekulationen an.

Muss Liebe schön sein. Das schießt zumindest jedem gerade Nicht-Verknallten angesichts des neuen Videos auf Heidi Klums Instagram-Account durch den Kopf. Der Clip zeigt sie und ihren Liebsten Tom Kaulitz nämlich in romantischer Zweisamkeit bei einem Tänzchen.

Auffällig dabei: Klum trägt Jogger, Kaulitz ein überlanges Hipster-Shirt, und doch kann der eher fragwürdige Style ihrer Liebe offenbar nichts anhaben. Knutschend schieben sie sich zu George Michael durchs Wohnzimmer, ehe die Hand von Kaulitz kurz hinten im Gummibund von Klums Hose verschwindet und sich die beiden am Ende lachend in die Arme fallen.

"Weiter! Nicht aufhören!"

Beim Tanzen gibt auf jeden Fall die Klum den Takt an, übernimmt immer wieder die Führung und ermuntert ihren Freund mit den gern gehörten Worten: "Weiter! Nicht aufhören!" Davon scheint der durchs Bild laufende Hund ein bisschen peinlich berührt zu sein und verschwindet gleich wieder.

Zwar postet Klum häufiger Videos mit ihrem Liebsten, doch so persönliche Einblicke gibt es eher selten. Die Fans freut es, sie liken das Video wie verrückt und kommentieren dazu zahlreiche Herzen. Natürlich regt das Video auch zu neuen Spekulationen an. Üben die zwei womöglich schon für ihren Hochzeitstanz?

Quelle: n-tv.de