Unterhaltung

"Shimmy Shimmy Yay": Heidi lässt die Hüften kreisen

Über ihr Privatleben wird gerade wieder mal heftig in der Öffentlichkeit spekuliert, doch Heidi Klum ficht das anscheinend nicht an. Stattdessen zieht sie lieber den Vorhang auf und zeigt uns, dass sie noch immer den perfekten Hüftschwung drauf hat.

Wenn die Schuhe den größten Teil des Outfits ausmachen, ist das Prädikat "sexy" schnell vergeben: Heidi Klum hat auf Instagram ein ebenso erotisches wie hypnotisches Video gepostet. Darin zieht sie in Dauerschleife einen Vorhang auf und präsentiert dabei ihren Hüftschwung.

Außer ihren Overknee-Stiefeln trägt Klum nicht weiter viel. Lediglich einen BH samt passendem und verschwindend kleinem String-Höschen hat sie sich übergezogen.

Ähnlich minimalistisch wie ihre Bekleidung fällt Klums Kommentar zu dem Video aus, das ihren Hintern in Endlosschleife vor- und zurückwippen lässt: "Shimmy Shimmy Yay" - in Anlehnung an den Song "Shimmy Shimmy Ya" des Rappers Ol' Dirty Bastard aus dem Jahr 1995 - steht als einziger Text neben dem Clip. Aber weniger ist mehr, das finden auch Hunderttausende Instagram-User, die alle ein Herz für das Video dagelassen haben.

"Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder"

Während Klum ihre Fans mit ihrer jüngsten Instagram-Einlage erfreut, macht mal wieder ihr Privatleben Schlagzeilen. Fakt ist: Paparazzi-Fotos zeigen die 44-jährige Modelmama zusammen mit dem 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz, Mitglied von Tokio Hotel und Zwillingsbruder von Sänger Bill.

Für einige scheint festzustehen, was dies nach Klums Trennung von Kunsthändler Vito Schnabel zu bedeuten hat. Zum Beispiel für Shermine Shahrivar, ebenfalls Model und mit den Kaulitz-Brüdern befreundet. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung lästerte sie bereits: "Heidi ist eine tolle und gestandene Frau, Tom ein cooler Junge. Ich wünsche den beiden alles Gute. Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder." Wir hingegen wollen uns an diesen Spekulationen lieber nicht beteiligen.

Quelle: n-tv.de