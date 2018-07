Unterhaltung

Kuscheln, knutschen, grabbeln: Hunziker-Tochter legt Hand an

Die ist aber groß geworden! Michelle Hunzikers Tochter Aurora ist mittlerweile 21 Jahre alt und dieser Tage verliebt wie ein Teenager. Ihren Instagram-Account flutet sie vorzugsweise mit Knutschfotos.

Aurora Hunziker-Ramazzotti ist verliebt und die ganze Welt soll es sehen. 1,4 Millionen Abonnenten hat die 21-Jährige auf Instagram. Und denen gewährt sie großzügig Einblicke in die doch eher privaten Bereiche ihre Lebens.

Besonders gern postet Hunziker-Ramazzotti Bikini-Fotos oder Bilder, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Freund zu sehen ist. Mit Goffredo Cerza ist Hunziker-Ramazzotti seit über einem Jahr liiert. Seinem Instagram-Profil zufolge ist er Maschinenbau-Student und Jungunternehmer mit Fitness-Affinität. Ganz wie das seiner Freundin ist auch sein Profil voller Pärchenfotos.

Hunziker-Ramazzotti und Cerza Arm in Arm, kuschelnd am Strand, knutschend auf der Couch und das Ganze nochmal von vorn. Was wohl Mama Michelle Hunziker von so öffentlich ausgestellter Liebe hält? Die 41-jährige Moderatorin ist da selbst deutlich zurückhaltender, wobei auch sie sich ein gelegentliches Schmusebild mit ihrem Gatten Tomaso Trussardi nicht verkneifen kann.

"Das tut ziemlich weh"

Dass Hunziker-Ramazzotti sich und ihr Leben so selbstbewusst der Öffentlichkeit präsentiert, ist keine Selbstverständlichkeit. Als Teenager litt sie unter den ewigen Vergleichen mit ihrer bekanntermaßen attraktiven Mutter.

"Wenn du im Internet Bikini-Fotos von dir und deiner Mutter findest mit Titeln wie 'Michelle 34 Jahre, Aurora 14 Jahre - die Mutter schlägt die Tochter um Längen', dann tut das ziemlich weh", sagte Hunziker-Ramazzotti einmal dem italienischen Magazin "Vanity Fair". Sie habe sich damals hässlich gefühlt. "Heute sagen mir die Leute, ich sei von ganz eigener Schönheit", so Hunziker-Ramazzotti.

Quelle: n-tv.de