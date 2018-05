Unterhaltung

Endlich wieder in Unterwäsche: Irina Shayk bringt ins Schwitzen

Schwarze Spitze macht schon ordentlich was her - oder liegt es vielleicht an der Frau, die sie trägt, wenn man die Blicke gar nicht mehr abwenden kann? Irina Shayk modelt mal wieder in Dessous.

Ein Jahr alt ist ihr Töchterchen jetzt und wenngleich Irina Shayk in dieser Zeit bereits für das ein oder andere Magazin posierte und gelegentlich über rote Teppiche schritt: Es ist doch eben nicht wie früher.

Shayk ist eins der erfolgreichsten Models der Welt. Unterwäsche und Bademode sind ihr Spezialgebiet. Entsprechend regelmäßig wurden Fans mit heißen Aufnahmen versorgt. Die waren weniger geworden in letzter Zeit - und so bietet Shayks neuester Instagram-Post doch besonderen Grund zur Freude.

Shayk postete auf ihrem Account ein Kampagnenfoto für den Dessous-Hersteller Intimissimi, dessen Gesicht sie bereits seit Jahren ist. Für das Bild hat sich die 32-Jährige lasziv auf einer schwarzen Ledercouch drapiert. Sie trägt schwarze Lingerie aus Spitze. Die langen dunklen Haare fallen wild über die Sofalehne, den Blick hat sie direkt in die Kamera gerichtet.

Gercke und Ivanovic als Kolleginnen

Das aufsehenerregende Foto veröffentlichte Shayk kommentarlos. Nur den Account des Labels markierte sie. So ein Bild kann man ja aber auch mal einfach so stehen lassen.

Möglicherweise können Fans bald schon auf mehr Wäsche-Aufnahmen hoffen. Bereits vor einigen Tagen postete Shayk ein Bild, das sie in weißem Spitzen-Bralet mit einem großen Strauß Blumen zeigt. Der Beginn einer Werbeoffensive für Sommerverkäufe?

Shayk arbeitet bereits seit 2007 mit Intimissimi zusammen. Seit 2010 tritt sie auch als Markenbotschafterin auf. Das Label beschäftigt ganz unterschiedliche prominente Damen. So wurden etwa auch das deutsche Model Lena Gercke sowie die Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic engagiert. Shayk allerdings dürfte das international berühmteste Werbegesicht der Marke sein.

Quelle: n-tv.de