Der Queen-Gemahl in Öl: Ist das Prinz Philips letztes großes Porträt?

Er ist 96. Und seit August offiziell in Ruhestand. Nun erhält Prinz Philip zum Abschied von seinen royalen Verpflichtungen noch einmal ein ganz besonderes Geschenk: ein Porträt in Öl - womöglich das letzte große Abbild des Gatten der Queen.

Schon Anfang August ging in Großbritannien eine Ära zu Ende: Da absolvierte Prinz Philip bei einer Parade der königlichen Marine seinen letzten offiziellen Auftritt als Vertreter des Königshauses. Nach 65 Jahren und mehr als 20.000 Terminen verabschiedete sich der Gemahl der Queen in den Ruhestand. Bevor das Jahr 2017 zu Ende geht, hat der 96-Jährige aber noch ein weiteres bewegendes großes "Goodbye" erhalten. Gedacht ist es für die Ewigkeit: Es ist das wohl letzte offizielle Ölgemälde, das den Prinzen in seiner royalen Rolle zeigt.

Für Kenner des Königshauses ist es ein bewegender Abschied in Gemäldeform - schließlich strotzt das Bild, das der gebürtige Australier Ralph Heimans angefertigt hat, nur so vor metaphorischen Anspielungen. Das Gemälde zeigt Philip im Grand Corridor von Windsor Castle - am Ende des Ganges, im "Tapestry Room", waren Philips Mutter, Alice von Battenberg (1885-1969), und deren Mutter, Viktoria von Hessen-Darmstadt (1863-1950), geboren worden.

Ein mildes Lächeln

Fast scheint es, als wolle sich Philip auf dem Gemälde schon zum Gehen bereitmachen: Dem Betrachter ist der Royal mit einem milden Lächeln nur halb zugewandt - so, als würde er jeden Moment den langen Korridor mit den Bildnissen der Ahnen der britischen Königsfamilie hinabwandeln. Da könnte es den Briten noch einmal warm ums Herz werden. Vielleicht sogar jenen, die Philip wegen seiner oft etwas derben Kommentare kritisch beäugt haben.

Auch für die Queen dürfte das Gemälde ihres Gatten noch einmal ein schönes nachträgliches Geschenk zum Hochzeitstag sein. Am 20. November jährte sich die Eheschließung von Philip und Elisabeth II. zum sage und schreibe 70. Mal. Ob wohl Prinz Harry und seine Meghan Markle auch mal auf so eine lange Ehe werden zurückblicken können? Der 91-jährigen Queen und ihrem Gemahl ist jedenfalls zu wünschen, dass sie die Hochzeit ihres Enkels im Mai bei bester Gesundheit miterleben werden.

