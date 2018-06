Unterhaltung

Mitglied der "Modern Family": Jackson Odell stirbt mit 20

Große Trauer in Los Angeles: Schauspieler Jackson Odell - bekannt unter anderem aus "Die Goldbergs" - stirbt mit 20 Jahren. Der US-Schauspieler und Musiker wurde leblos in Los Angeles gefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

US-Schauspieler Jackson Odell ist im Alter von 20 Jahren gestorben. Der Serien-Darsteller und Musiker, der unter anderem durch die Show "Die Goldbergs" bekannt wurde, wurde laut US-Medienberichten am Freitag leblos in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden. Eine Autopsie soll die Todesursache klären. Auf Twitter wurde ein Statement seiner Familie veröffentlicht.

Sie habe ihren "geliebten Sohn und Bruder Jackson Odell verloren", so heißt es in dem Statement. "Er wird immer ein strahlendes Licht und eine brillante, liebevolle und talentierte Seele sein. Er hatte so viel mehr zu teilen. Unsere Familie wird diese Tatsache immer weitertragen. Unser Wunsch ist, dass der Rest der Welt, der ihn kannte und liebte, das genauso tut." Die Familie wolle im Privaten trauern und keine weiteren Statements mehr geben, heißt es weiter.

Jackson Odell hatte kleinere Rollen in "Private Practice", "Modern Family", "iCarly" und "Arrested Development". Für den Soundtrack zum Film "Forever My Girl" steuerte der Singer-Songwriter zudem einige Songs bei.

"Modern Family"-Star Ariel Winter trauerte ebenfalls auf Twitter um ihren Kollegen: "Ich bin am Boden zerstört, seit ich vom Tod Jackson Odells gehört habe", schreibt die 20-Jährige. "Ich kannte Jackson, seit wir 12 Jahre alt waren und er erschien sogar in einer Folge von 'Modern Family'. Wir haben nicht viel geredet, als wir in die Highschool-Zeit kamen, aber ich bin froh, dass ich vor seinem Tod Zeit mit ihm verbringen konnte." Sie merkte außerdem an, dass es immer sehr hart sei, wenn jemand stirbt, aber jemanden im gleichen Alter zu verlieren sei besonders traurig.

Quelle: n-tv.de