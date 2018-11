Unterhaltung

"Wie ein Michelin-Männchen": Jetzt will Iris an den Bauch ran

Bauer Uwe hat es getan: 15 Zähne ließ er sich unter Vollnarkose ziehen, um endlich ein strahlendes Lächeln zu haben. Da möchte seine Frau Iris nicht nachstehen. Sie will nun ihren überzähligen Pfunden zu Leibe rücken - mit einer Magenverkleinerung.

Ein steiler Zahn war Kultbauer Uwe Abel von "Bauer sucht Frau" ja irgendwie schon immer, doch jetzt hat er noch einmal einen Zahn zugelegt. Schließlich hat er seine Ankündigung auf Instagram vor einer Woche wahrgemacht und sich eine komplett neue Kauleiste gegönnt.

Ganze 15 Zähne ließ sich der 48-Jährige unter Vollnarkose ziehen. Der "Bild"-Zeitung zeigte er wenig später sein neues Lächeln - und klagte: "Das Sprechen ist noch ein bisschen ungewohnt mit der vorübergehenden Prothese. Jetzt habe ich zwar wieder Zähne im Mund, aber erstmal nur Zähne aus Plastik, bis alles abgeschwollen ist."

Von 117 auf 60 Kilo?

Doch geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Und so will sich jetzt auch Uwes Frau Iris in ärztliche Obhut begeben, um sich ein wenig aufzuhübschen. In einem RTL-Interview verriet sie, dass sie mit einer Magenverkleinerung liebäugelt. "Mit Anfang 30 habe ich mal 65 Kilo gewogen", schwelgt sie in Erinnerungen. Doch dann habe sie zugelegt - auf aktuell 117 Kilo.

"Mein Traumziel sind 65 bis 60 Kilo. Ich würde gerne wieder reiten, ohne dass der Gaul unter mir zusammenbricht, weil ich wie ein unbewegliches Michelin-Männchen darauf sitze", so die 50-Jährige. Doch nicht nur das. Auch schicke Klamotten würde Iris gern mal wieder tragen, denn: "Die richtig schönen Sachen gibt es nicht in Zeltgröße." Und wenn sie sich dann so richtig pudelwohl fühlt, träumt die Bäuerin davon, bei "Let's Dance" über die Tanzfläche zu schweben.

Vielleicht macht ihr Mann da ja dann auch mit. Was könnte schließlich schöner sein als die erschlankte Iris und der gebisssanierte Uwe zusammen auf dem Parkett? Vielleicht nur der Moment, als sich die beiden 2013 in der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen- und lieben gelernt hatten. Zwei Jahre später haben sie geheiratet.

Quelle: n-tv.de