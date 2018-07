Unterhaltung

Hola Chico!: Jorge González hat den Hut auf - nur wo?!

Normalerweise berät er Models dabei, was sie anziehen und wie sie sich auf dem Laufsteg bewegen sollen. Jetzt zieht Jorge González dagegen ganz entspannt im Sitzen aus - und zwar nicht irgendwelche "Chicas", sondern sich selbst.

Der Hut steht ihm wirklich gut. Er ist zum Glück gut behütet. Oder: Jorge González ist Gott sei Dank auf der Hut.

Potenzielle Überschriften für dieses Bild gäbe es viele. Und auch der ehemalige Laufsteg-Trainer bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM) und heutige "Let's Dance"-Juror weiß wohl, dass sein neuester Instagram-Schnappschuss nicht gerade von der Stange ist.

"Toller Anzug"

"Ich weiß nicht wirklich, was ich mit meinem Hut tun soll", schreibt der 50-Jährige zu dem Foto, das ihn in relaxter Pose und mit einem breiten Lachen im Gesicht splitterfasernackt auf einer Bank im Sand zeigt. Besagten Hut hält er dazu in seiner Körpermitte, damit er zumindest die intimsten Teile noch bedeckt. Das Bild versorgte González zudem unter anderem mit den Hashtags "summervibes", "instagood" und "pictureoftheday".

Der Kubaner hat also ganz offensichtlich die allerbeste Laune. Aber auch seine Follower, die das Foto kommentierten, scheinen Spaß zu verstehen. "Am besten da lassen, wo er ist", schrieb etwa ein Nutzer als Antwort auf die von González vorgetragene Ratlosigkeit in Sachen Hut. "Toller Anzug, mal was ganz anderes von dir", scherzte dagegen ein weiterer Kommentator. Und eine dritte Nutzerin meinte: "Den Hut musst du natürlich aufsetzen. Logo."

Mit High Heels über die Kuhwiese

Ob der nackte González den Hut tatsächlich noch seiner eigentlichen Bestimmung auf dem Kopf zuführen wird, werden wir sicher in nächster Zeit auf seiner Instagram-Seite erfahren. Fragt sich nur: Wollen wir das sehen?

Dann nehmen wir doch lieber noch ein paar Schnappschüsse des Model-Trainers mit dem Kultspruch "Hola chicas" in einigen seiner berühmt-berüchtigten High Heels in Kauf. Davon gibt es nämlich bei Instagram ebenfalls jede Menge - egal, ob González gerade am Flughafen abhängt, auf Havannas Straßen unterwegs ist oder in freier Natur an ein paar Kühen vorbei spaziert.

Quelle: n-tv.de