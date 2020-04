Während sich ihre einstige "Bachelor"-Konkurrentin Angelina Heger auf ihr erstes Kind freut, beschäftigt Katja Kühne gerade ein weniger erfreuliches Ereignis. Die 35-Jährige musste sich an den Augen operieren lassen. Ihr drohte bereits der Verlust ihrer Sehkraft.

Sechs Jahre ist es inzwischen her, dass Christian Tews in der RTL-Show "Der Bachelor" den Rosenkavalier mimte. Der Showdown in der Staffel des Jahres 2014 gehört heute zu den legendären Momenten des Formats. Tews entschied sich damals im Finale für die Dresdner Verkäuferin Katja Kühne und schickte Angelina Heger auf den letzten Metern nach Hause. Und tatsächlich waren er und seine Auserwählte danach auch ein Paar. Kurzzeitig zumindest.

Viel ist seither passiert. Tews und Kühne trennten sich schon sehr bald wieder. Er ist mittlerweile glücklich verheiratet und Vater von Zwillingen. Heger schlug eine Reality-TV-Karriere ein, unter anderem mit Ausflügen ins Dschungelcamp und zum "Sommerhaus der Stars". Jetzt ist sie mit Sebastian Pannek zusammen, dem "Bachelor" des Jahres 2017, mit dem sie ein gemeinsames Kind erwartet und die Hochzeit plant.

Und Kühne? Um sie ist es vergleichsweise still geworden. Bekannt ist, dass sie mit dem Leipziger Fußballprofi Marcel Sabitzer liiert ist und mit ihm eine gemeinsame Tochter hat. Weniger bekannt war dagegen bislang, dass die 35-Jährige in der Vergangenheit unter ernsthaften gesundheitlichen Problemen mit ihren Augen gelitten hat - offenbar auch schon, als sie beim "Bachelor" das Herz von Tews eroberte.

Minus 18 Dioptrien

So verriet Kühne nun der "Bild"-Zeitung, dass sie sich inzwischen bereits zum dritten Mal an den Augen operieren ließ. "Ich war fast blind", offenbart sie und gesteht: "Das wussten nur wenige Menschen, ich hatte immer Angst vor den Reaktionen - ich hatte minus 18 Dioptrien!"

Just 2014, in dem Jahr ihrer "Bachelor"-Teilnahme, habe sich Kühne wegen einer Augen-Einblutung sogar einer Not-OP unterziehen müssen, heißt es weiter in dem Bericht. Damit sei sie nur knapp dem Verlust ihrer kompletten Sehkraft entgangen. Nun seien ihr vor ein paar Monaten zunächst Kontaktlinsen implantiert worden, ehe Mitte dieser Woche mit einem Laser nachjustiert wurde.

Tatsächlich habe seine Patientin ohne Sehhilfe bislang nur Umrisse erkennen können, zitiert die Zeitung den behandelnden Arzt. Jetzt jedoch ist Kühne guter Dinge, dass sie demnächst den vollen Durchblick hat. Der "Bild"-Zeitung sagte sie: "Ich sehe noch etwas verschwommen, aber bald 100 Prozent."