Die Rasselbande kann offenbar gar nicht groß genug werden. Nachdem bereits entsprechende Gerüchte kursiert waren, macht es Kim Kardashian nun offiziell: Sie und Kanye West erwarten ihr viertes Kind. Auch das Geschlecht des Nachwuchses steht schon fest.

Jetzt ist es auch wirklich wasserdicht: Kim Kardashian hat bestätigt, dass sie und Kanye West wieder Eltern werden. Das vierte Kind der beiden wird ein Sohn und von einer Leihmutter ausgetragen. Das verriet Kardashian bei einem Auftritt in der TV-Show "Watch What Happens Live".

Moderator Andy Cohen fragte in seiner Sendung bei Kim Kardashian nach, ob sie an einem weiteren Kind "arbeiten" würden. Die Antwort kam prompt: "Das tun wir", erklärte der Reality-TV-Star. Die 38-Jährige fügte hinzu: "Es wird ein Junge. Ich glaube, es ist schon durchgesickert. Ich war auf unserer Weihnachtsfeier betrunken und habe es einigen Leuten erzählt. Ich kann mich nicht erinnern, wem ich es gesagt habe, weil ich normalerweise nie betrunken bin."

Schnappschuss im knappen Fummel

Kim Kardashian und Kanye West sind seit 2014 verheiratet. Das erste gemeinsame Kind, Tochter North, brachte die 38-Jährige im Juni 2013 zur Welt. Ihr zweites Kind, Sohn Saint, wurde im Dezember 2015 geboren.

Weil es bei beiden Schwangerschaften zu schweren Komplikationen gekommen war, rieten die Ärzte Kardashian davon ab, ein weiteres Kind selbst auszutragen. Im Januar 2018 brachte schließlich eine Leihmutter Tochter Chicago zur Welt. Genau wie jetzt Baby Nummer vier, das laut US-Medienberichten im Frühjahr geboren werden soll.

Einen Vorteil hat Kardashian schon einmal davon, dass sie das Kind nicht selbst austrägt: Um ihre Figur muss sie sich während der Schwangerschaft keine Sorgen machen. Und so postete sie zuletzt mal wieder einen Schnappschuss in einem ultraknappen Outfit. "Habe gerade dieses Foto von der Anprobe an Halloween gefunden", schrieb sie dazu. Vielleicht schaut sich das Bild ja auch ihr künftiger Sohn später einmal an: "Guck mal, das war Mutti kurz vor deiner Geburt."