Wie der Rest der Welt befinden sich auch Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz aufgrund der Corona-Krise gerade zu Hause. Dort teilen sie nicht nur Tisch und Bett, sondern auch den Schreibtisch. Nun gewähren die zwei einen Blick in ihren etwas chaotischen Arbeitsalltag.

Nicht nur wer Wimmelbilder mag, wird seine helle Freude an Heidi Klums neuestem Foto haben. Auch wer dachte, eigentlich schon so ziemlich alles von ihr und ihrem Ehemann, Musiker Tom Kaulitz, gesehen zu haben, den dürfte der Instagram-Post der Entertainerin überraschen. Denn darauf sind die beiden bei der Arbeit auf gegenüberliegenden Seiten desselben Tisches zu sehen. Und was soll man sagen, ihre Hälften könnten unterschiedlicher nicht sein.

Ordnung vs. Chaos! Auf Kaulitz' Seite ist man mit der Beschreibung schnell fertig: Notebook, Kopfhörer, Getränk, Banane, Zettel und Stift, ein Foto von Heidi, eine Haarspange sowie jede Menge Kerzen. Letztere könnten allerdings auch von ihrer Seite herübergeschoben worden sein, denn dort quillt der Tisch fast über: Bildschirm, Tastatur, Schere, Brille, ein Deko-Totenkopf, Berge von Zetteln und vieles mehr. Und während sie in ein Handtuch gewickelt und mit Füßen am Tisch arbeitet, sitzt er immerhin in Shirt und Hose da.

Busen-Gate bleibt unkommentiert

Vermutlich liegt das daran, dass Kaulitz eben einfach Musiker ist, Klum allerdings zahlreiche Jobs zu erledigen hat. Sie ist Host gleich mehrerer Shows und kümmert sich daheim womöglich um die entsprechenden Moderationen. Neben "Germany's Next Topmodel" und "America's Got Talent" ist sie auch bei der Amazon-Prime-Show "Making The Cut" als Kopf und Jurorin dabei.

Dieser Job brachte ihr allerdings zuletzt einige Kritik in den sozialen Medien ein. Denn obwohl es bei "Making The Cut" um Mode geht, hielten viele das von ihr fürs Finale gewählte Kleid für einen Fehlgriff. Sie präsentierte sich in einem sehr kurzen Dress in Metallic-Optik mit einer an den Schultern extrem ausladenden Puffärmel-Konstruktion, die ihr Dekolleté etwas unschön zusammengepresst in den Mittelpunkt rückte.

Trotz zahlreicher negativer Twitter-Kommentare hält sich Klum selbst diesbezüglich aber bedeckt. Vielleicht hat sie sich deswegen für ihr neues Foto für einen Bademantel entschieden, der eine ganz andere Seite von ihr zeigt. Und das sind vor allem ihre langen Beine, wenn die Füße an deren Ende auch in Gummischlappen in Fischform stecken.