Als Charlotte York in der Serie "Sex and the City" sowie deren Spin-off scheint sie wie besessen vom Heiraten. In der Realität ist Kristin Davis nichts fremder als der Wunsch, jemandem das Jawort zu geben. Sie habe es darauf nie angelegt, erklärt die 58-Jährige in einem Podcast.

In "Sex and the City" sowie dem Spin-off "And Just Like That ..." spielt Kristin Davis die Rolle der konservativen Charlotte York, deren höchstes Gut im Leben die Ehe ist. Die 58-Jährige selbst kann das nicht nachvollziehen. Der Wunsch nach einer Ehe ist ihr fremd, wie sie jetzt erzählt.

Die Schauspielerin legt absolut keinen Wert auf ein Gelübde: "Wir haben sehr unterschiedliche Lebensstile, wissen Sie?", erklärte sie im Podcast "Best Friend Energy". Und weiter: "Ich bin nicht verheiratet, ich war nie verheiratet, das ist nicht mein Ding, darauf habe ich es nie angelegt." Nachdem eine der Moderatorinnen anmerkt, dass dies völlig entgegen der Einstellung von Charlotte sei, antwortet Davis: "Da brauchte es einiges an gutem Schauspiel, das kann ich Ihnen sagen. Das hat es wirklich gebraucht."

Die Hochzeit von Charlotte mit Harry Goldenblatt, gespielt von Evan Handler, gehört dennoch zu den Lieblingsmomenten der Schauspielerin in der Show, wie sie verriet. Wenn auch nicht das Kleid von Vera Wang, das sie dabei trug und als "seltsam" bezeichnet: "Ich würde nichts davon anziehen."

Über das Liebesleben von Kristin Davis ist nicht viel bekannt. Allerdings hat sie zwei Kinder: 2011 adoptierte sie Tochter Gemma Rose und 2018 Sohn Wilson.