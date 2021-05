Seit mehr als 25 Jahren ist der Frontman von Nirvana Tod, doch der Personenkult um Kurt Cobain geht weiter. Ein Auktionshaus versteigert nun Haarsträhnen des Sängers und Gitarristen. Zwei weitere Gegenstände von Cobain vervollständigen das Auktionspaket.

Im Jahr 1989 ließ Nirvana-Frontmann Kurt Cobain sich auf einer Tour die Haare schneiden. Sechs seiner Haarsträhnen werden nun - 27 Jahre nach seinem Selbstmord - vom Auktionshaus Iconic Auctions versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 2500 US-Dollar.

Zum angebotenen Paket zählen neben den Strähnen selbst, die zum ersten Mal veräußert werden sollen, auch ein sogenanntes Provenienz-Dokument und Fotos vom Moment des Haarschnitts. Darauf ist Cobain gemeinsam mit einer Frau namens Tessa Osbourne zu sehen. Sie hatte die Haare des Kultmusikers nach seinem frühen Tod in einem Beutel an die Künstlerin Nicole DePolo verschenkt, gemeinsam mit einer handgeschriebenen Notiz, die lautet: "29.10.1989: Tess schneidet Kurts Haare in der Holy Road 27, Handsworth, B202BU Birmingham, England"

Laut DePolo sollen sich Kurt Cobain und Tessa Osbourne während der Nirvana-Tour Ende der 1980er, auf der die Band ihr Debütalbum "Bleach" live präsentierte, angefreundet haben. Die Idee für den kultig, fransigen Pagenhaarschnitt des US-Musikstars soll demnach Tessa Osbourne gehabt haben.