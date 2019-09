Was ist mit Kylie Jenner los? Ganz genau weiß das derzeit offenbar niemand. Fest steht jedoch, dass die 22-jährige Milliardärin aus dem Kardashian-Clan ins Krankenhaus gebracht wurde. Von dort aus meldet sie sich nun bei ihren Fans. Doch trägt das nicht unbedingt zur Beruhigung bei.

Kylie Jenner soll in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden sein. Wie das US-amerikanische Promiportal "TMZ" berichtet, leidet sie unter "Übelkeit und Schwindelgefühlen". Auch von grippeähnlichen Symptomen ist die Rede. Eine genaue Diagnose soll es demnach aber noch nicht geben.

Wegen dieser gesundheitlichen Probleme musste die 22-Jährige bereits ihren ursprünglich am vergangenen Sonntag geplanten Emmy-Auftritt absagen. Jetzt meldete sich Jenner auch selbst zu Wort und erklärte, dass sie bei einer weiteren Show fehlen werde.

"Hallo Leute! Wie ihr wisst, wollte ich gerade zur Balmain-Show auf der Paris Fashion Week", schreibt sie auf Twitter. Dort wollte sie ein neues Make-up-Projekt vorstellen. Doch die Reise nach Frankreich musste sie nun schweren Herzens streichen: "Leider bin ich sehr krank und kann nicht reisen."

Am Boden zerstört

Sie sei am Boden zerstört, dass sie die Show verpasse, erklärt Jenner weiter in ihrem Post. Sie vertraue aber auf ihr Team und ihre Freunde vor Ort.

Jenner wurde dem "Forbes"-Magazin zufolge unter anderem durch den Verkauf ihrer Beauty-Produkte zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Die Schwester von Kendall Jenner und Halbschwester von Kim Kardashian, mit denen sie eigentlich bei den Emmy Awards auf der Bühne stehen sollte, versteht es aber auch sonst, sich bestens zu vermarkten.

So gehört sie natürlich zum festen Cast der Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians", die mittlerweile in ihre 17. Staffel gegangen ist. Ihre Instagram-Seite, die sie auch für Werbung für ihre Produkte nutzt, hat aktuell 147 Millionen Abonnenten. Zuletzt posierte sie nackt für den "Playboy".